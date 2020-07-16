Ван Дейк: «До моей ошибки мы играли очень хорошо»

Защитник «Ливерпуля» прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ . Голландец неудачно отдал пас в штрафную своей команды, лондонцы перехватили передачу и сравняли счёт.

Мы подарили им эти голы. До их первого гола мы полностью контролировали игру, но мы подарили «Арсеналу» два гола, и отыграться было сложно. Мы получили то, что заслуживали.

До этого момента всё было хорошо. Легко обвинить нас в том, что мы уступили из-за досрочного титула, но до моей ошибки всё было хорошо.

Я бы хотел выиграть в этом матче, но уже ничего не изменишь. Мы попытаемся выиграть два последних матча, но нельзя забывать, что мы провели фантастический сезон. Быть чемпионом – это мечта, которая стала явью.