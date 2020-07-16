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Ван Дейк: «До моей ошибки мы играли очень хорошо»

16 июля 2020, 03:48
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ. Голландец неудачно отдал пас в штрафную своей команды, лондонцы перехватили передачу и сравняли счёт.

Мы подарили им эти голы. До их первого гола мы полностью контролировали игру, но мы подарили «Арсеналу» два гола, и отыграться было сложно. Мы получили то, что заслуживали.

До этого момента всё было хорошо. Легко обвинить нас в том, что мы уступили из-за досрочного титула, но до моей ошибки всё было хорошо.

Я бы хотел выиграть в этом матче, но уже ничего не изменишь. Мы попытаемся выиграть два последних матча, но нельзя забывать, что мы провели фантастический сезон. Быть чемпионом – это мечта, которая стала явью.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
16 июля в 15:16
Даже фанфанчику стало за тебя стыдно))
Columb
Columb
16 июля в 09:04
Это печально.
Van Vanovich
Van Vanovich
16 июля в 07:49
ну соперник держал его за руку и тянул. Судья не заметил
beefs
beefs
16 июля в 06:16
Всегда кто то ошибается, сегодня твоя ошибка стала роковой....
Obdulio Varela
Obdulio Varela
16 июля в 04:10
Не надо было ошибаться
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