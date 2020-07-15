ГлавнаяНовости

Грозный: «Гасперини нужен был игрок именно такого плана, как Малиновский»

15 июля 2020, 14:16

Украинский тренер Вячеслав Грозный прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

На мой взгляд, украинцы, которые уезжают из чемпионата Украины за рубеж, в Европе добиваются хорошего прогресса и растут в мастерстве. Очень хорошо, что Малиновский покинул в свое время Украину.

Конечно, игроку важно попасть, как говорится, к своему тренеру. Видимо, Гасперини нужен был игрок именно такого плана, как Малиновский, который отлично работает двумя ногами, обладает шикарным пасом и умеет играть так, как нужно тренеру, с контролем мяча, к которому стремится «Аталанта». В том же матче против «Ювентуса» в первом тайме «Аталанта» полностью переиграла соперника, и, если бы не пенальти, команда Гасперини выиграла бы этот матч.

Думаю, что Руслану не стоит менять Серию А на чемпионат Англии или любой другой. «Аталанта» сейчас полностью соответствует его амбициям, а Гасперини раскрывает еще больше его лучшие качества. Как говорят, от добра добра не ищут, тем более, что Серия А — достаточно сильный чемпионат.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии4
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
15 июля в 21:18
Успехов Руслану!Красаучик!!!!
матос
матос
15 июля в 15:12
Бергамаски реально хороши по игре.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 14:45
В Атланте все игроки хороши, выделять кого то одного - это в корне неверно.
ДАША Д
ДАША Д
15 июля в 14:30
Просто а хорошую команду он попал.
drug01
drug01
15 июля в 14:28
Это точно такой игрок
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100