Грозный: «Гасперини нужен был игрок именно такого плана, как Малиновский»

Украинский тренер прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» .

На мой взгляд, украинцы, которые уезжают из чемпионата Украины за рубеж, в Европе добиваются хорошего прогресса и растут в мастерстве. Очень хорошо, что Малиновский покинул в свое время Украину.

Конечно, игроку важно попасть, как говорится, к своему тренеру. Видимо, Гасперини нужен был игрок именно такого плана, как Малиновский, который отлично работает двумя ногами, обладает шикарным пасом и умеет играть так, как нужно тренеру, с контролем мяча, к которому стремится «Аталанта». В том же матче против «Ювентуса» в первом тайме «Аталанта» полностью переиграла соперника, и, если бы не пенальти, команда Гасперини выиграла бы этот матч.

Думаю, что Руслану не стоит менять Серию А на чемпионат Англии или любой другой. «Аталанта» сейчас полностью соответствует его амбициям, а Гасперини раскрывает еще больше его лучшие качества. Как говорят, от добра добра не ищут, тем более, что Серия А — достаточно сильный чемпионат.