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Инфантино объяснил, почему он считает чемпионат мира-2018 лучшим в истории

15 июля 2020, 15:20

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о чемпионате мира в России.

Есть много причин, по которым чемпионат мира FIFA 2018 стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98 процентов. В общей сложности более половины населения мира смотрели его. Но, помимо этого, именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира-2018 таким особенным событием.

Перед турниром было много скептицизма, однако местные и иностранные болельщики замечательно проводили время, празднуя вместе футбольные моменты. Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью ее культуры.

Вдобавок ко всему, мы должны упомянуть успех системы видеопомощи арбитрам, которая сделала чемпионат мира более справедливым и прозрачным соревнованием. Мы можем сказать только большое спасибо России, её президенту Владимиру Путину, чьи личные обязательства в течение всей организации были неоценимыми, а также всем участникам, включая волонтеров, которые сделали этот чемпионат мира лучшим в истории.

Ранее «Соккер.ру» публиковал большой материал о том, как чемпионат мира повлиял на стоимость игроков сборной России.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 10:38
чиновник ни за что не согласится публично озвучить причину своей оценки !
dzvinka
dzvinka
15 июля в 18:23, ред.
все просто, был побит рекорд по сорваному кушу Инфантинчиком))) столько еще никто не отстегивал.
Но рекорды не вечны... там Катар обещался обновить схему, толи еще будет))
alexgurzan
alexgurzan ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 17:51
Тег "вопрос_модератору".
alexgurzan
alexgurzan ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 17:16, ред.
Это была вторая ЖК = 1 час бана.
Выдан за обсуждение действий модератора вне спец тем, в данном случае это тег.
Brigar
Brigar
15 июля в 16:15
Это так и есть.
ZjzoRe
ZjzoRe
15 июля в 15:51
    3ton
    3ton
    15 июля в 15:47
    Посмеялся от души)))
    Шишанутый
    Шишанутый
    15 июля в 15:30
      Colchoneros
      Colchoneros
      15 июля в 15:27
      Лучший чемпионат мира France-98!
      Zola
      Zola
      15 июля в 15:23
      Потому что на хлеб хорошо намазали.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      15 июля в 15:22
      Патамушта он лучший...
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