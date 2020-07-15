Инфантино объяснил, почему он считает чемпионат мира-2018 лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о чемпионате мира в России.
Есть много причин, по которым чемпионат мира FIFA 2018 стал лучшим в истории. Современные стадионы, на которых проводились матчи турнира, были заполнены в среднем на 98 процентов. В общей сложности более половины населения мира смотрели его. Но, помимо этого, именно атмосфера в принимающих городах и на стадионах в сочетании с невероятным российским гостеприимством сделали чемпионат мира-2018 таким особенным событием.
Перед турниром было много скептицизма, однако местные и иностранные болельщики замечательно проводили время, празднуя вместе футбольные моменты. Многие стереотипы были опровергнуты, и миллионы людей открыли для себя Россию как красивое и гостеприимное место, где футбол является важной частью ее культуры.
Вдобавок ко всему, мы должны упомянуть успех системы видеопомощи арбитрам, которая сделала чемпионат мира более справедливым и прозрачным соревнованием. Мы можем сказать только большое спасибо России, её президенту Владимиру Путину, чьи личные обязательства в течение всей организации были неоценимыми, а также всем участникам, включая волонтеров, которые сделали этот чемпионат мира лучшим в истории.
Ранее «Соккер.ру» публиковал большой материал о том, как чемпионат мира повлиял на стоимость игроков сборной России.
Но рекорды не вечны... там Катар обещался обновить схему, толи еще будет))
Но рекорды не вечны... там Катар обещался обновить схему, толи еще будет))
Выдан за обсуждение действий модератора вне спец тем, в данном случае это тег.
Выдан за обсуждение действий модератора вне спец тем, в данном случае это тег.