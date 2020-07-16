Сарри о ничьей с «Сассуоло»: «Иногда „Ювентус“ оставляет вас в недоумении»

Главный тренер «Ювентуса» дал комментарий после ничьей в матче 33-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:3).

Тренер ожидает от своей команды стабильности. Это то, чего нам не хватает как физически, так и психологически. Отдельные моменты мы проводим очень сильно, а в другие выглядим пассивно, что с трудом поддаётся пониманию.

В последнее время нам противостояли команды, пребывающие в выдающейся форме, и с «Сассуоло» та же история. Они выиграли 4 матча подряд и, если закрепят успех, могут стать новой «Аталантой».

Я верю, что, если мы решим вопрос поддержания стабильности на протяжении всего матча, то будем на верном пути. Любая команда будет представлять опасность, если вы позволяете им пасовать в финальной трети.

Временами я чувствую, что у нашей команды огромный потенциал. А временами она оставляет вас в недоумении, так легко позволяя сопернику входить в штрафную. Нам нужно найти правильный баланс, а это нелегко.

Нам нужно дольше удерживать мяч, чтобы контролировать темп игры и оставаться на чужой половине поля. Иногда мы слишком торопимся, стараясь достичь ворот соперника за несколько передач. Это приводит к тому, что команды начинают играть от ворот до ворот.