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Сарри о ничьей с «Сассуоло»: «Иногда „Ювентус“ оставляет вас в недоумении»

16 июля 2020, 01:59
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло3 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после ничьей в матче 33-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:3).

Тренер ожидает от своей команды стабильности. Это то, чего нам не хватает как физически, так и психологически. Отдельные моменты мы проводим очень сильно, а в другие выглядим пассивно, что с трудом поддаётся пониманию.

В последнее время нам противостояли команды, пребывающие в выдающейся форме, и с «Сассуоло» та же история. Они выиграли 4 матча подряд и, если закрепят успех, могут стать новой «Аталантой».

Я верю, что, если мы решим вопрос поддержания стабильности на протяжении всего матча, то будем на верном пути. Любая команда будет представлять опасность, если вы позволяете им пасовать в финальной трети.

Временами я чувствую, что у нашей команды огромный потенциал. А временами она оставляет вас в недоумении, так легко позволяя сопернику входить в штрафную. Нам нужно найти правильный баланс, а это нелегко.

Нам нужно дольше удерживать мяч, чтобы контролировать темп игры и оставаться на чужой половине поля. Иногда мы слишком торопимся, стараясь достичь ворот соперника за несколько передач. Это приводит к тому, что команды начинают играть от ворот до ворот.

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
17 июля в 14:25
мне нравится как Ростов играет) я бы и от Валеры не отказался, зато свой)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
17 июля в 07:57
к примеру Конте намного интересней этого "философа", который действительно добивался успехов со своими клубами,сейчас Интер смотрится лучше Юве. Аллегри тоже был на десять уровней выше и продуктивней,чем этот маразматик, команда хоть была на ходу и даже доходила до финала ЛЧ. При этом пассажире,это чудо что вышли из группы,хотя группа так себе.Абрашка уже готовил бабосы,что бы вытурить это недоразумение,а тут (О!Святая Стена Плача!), ещё и деньги дали...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ballak144 (раскрыть)
17 июля в 07:50
даже Карпин бы погоды не испортил,на фоне этой Табакерки.
Шатаут
Шатаут
16 июля в 13:55
Да, судья дал маху... Не нашел причины для пеналя.... Пеналду с химзавивкой на голове - в шоке....
112910415
112910415
16 июля в 11:52
философ изжил себя
galem72
galem72
16 июля в 11:45
Никакого недоумения, сплошь восторг и радость за турин! ))
juvenale
juvenale ответ feris1 (раскрыть)
16 июля в 11:40
Как это нет ротации,если все кто может играют
juvenale
juvenale
16 июля в 11:39
клоун
feris1
feris1
16 июля в 09:06
Вопросы прежде всего к Сарри как он так подготовил команду и почему нет достаточной ротации?
Всем видно что команда в убогих кондициях.
Мяч теряют,а то вообще не могут попасть по нему.
Я считаю в первую очередь виноват тренер в такой безобразной форме команды.
ballak144
ballak144
16 июля в 08:57
на х сарри вместе с пьяничем, матюиди, бонуччи, де шильо и другими днарями. Может и правда Почеттино попробовать...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 июля в 07:43
интересно,что курит Табакерка, выдавая такое интервью?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Comentarios (раскрыть)
16 июля в 07:42
Роналду вам не Месси,который забивает всяким Оседадам... Роналду не пачкает свои ноги о подобные команды,если и забивать то только Барсе, Реалу, МанСити и ПСЖ и конечно же с пенальти,а как по другому?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 июля в 07:40
меня больше судьи оставляют в недоумении,когда не назначают пенальти в ворота соперников Старой С.
VAN ARM
VAN ARM
16 июля в 07:04
бывают чёрные полосы))) и пенальти не дают)))
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 06:39
При Сарри это стало регулярно
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 06:31
Всё равно станут чемпионами.
7dqu6mr8y8fk
7dqu6mr8y8fk
16 июля в 03:40
Больше всего недоумения вызывает твоё присутствие в Юве
Comentarios
Comentarios
16 июля в 03:04
А че Роналду перестал забивать без пенок левых
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
16 июля в 02:33
Хорошо объясняет профессор, должно быть пол-команды крепко спит уже к середине установки.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 02:01
Респект хозяевам, погоняли Юве знатно!!!
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