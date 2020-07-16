Сарри о ничьей с «Сассуоло»: «Иногда „Ювентус“ оставляет вас в недоумении»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий после ничьей в матче 33-го тура Серии А против «Сассуоло» (3:3).
Тренер ожидает от своей команды стабильности. Это то, чего нам не хватает как физически, так и психологически. Отдельные моменты мы проводим очень сильно, а в другие выглядим пассивно, что с трудом поддаётся пониманию.
В последнее время нам противостояли команды, пребывающие в выдающейся форме, и с «Сассуоло» та же история. Они выиграли 4 матча подряд и, если закрепят успех, могут стать новой «Аталантой».
Я верю, что, если мы решим вопрос поддержания стабильности на протяжении всего матча, то будем на верном пути. Любая команда будет представлять опасность, если вы позволяете им пасовать в финальной трети.
Временами я чувствую, что у нашей команды огромный потенциал. А временами она оставляет вас в недоумении, так легко позволяя сопернику входить в штрафную. Нам нужно найти правильный баланс, а это нелегко.
Нам нужно дольше удерживать мяч, чтобы контролировать темп игры и оставаться на чужой половине поля. Иногда мы слишком торопимся, стараясь достичь ворот соперника за несколько передач. Это приводит к тому, что команды начинают играть от ворот до ворот.
Всем видно что команда в убогих кондициях.
Мяч теряют,а то вообще не могут попасть по нему.
Я считаю в первую очередь виноват тренер в такой безобразной форме команды.
Всем видно что команда в убогих кондициях.
Мяч теряют,а то вообще не могут попасть по нему.
Я считаю в первую очередь виноват тренер в такой безобразной форме команды.