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Бираги — о победе над СПАЛом: «Мы должны продолжать в том же духе»

17 июля 2020, 09:09
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)0 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Защитник «Интера» Кристиано Бираги поделился мнением о победе над СПАЛом в матче Серии А. Бираги отметился голом и результативной передачей.

Это было важно, потому что мы знали, что СПАЛ всегда борется за победу, никогда не бывает легко столкнуться с сильной командой. Мы знали, что если захватим лидерство, то сможем победить.

Так и случилось, мы вторые в таблице, теперь продолжаем. В последних матчах мы не смогли добиться результата, но в этот раз нам это удалось, и мы должны продолжать в том же духе.

Команда сильна, и это очень важно. Весь состав должен много работать, каждый игрок нам нужен.

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Все комментарии
Columb
Columb
17 июля в 10:34
Не только СПАЛы будут на пути.
STVA 1
STVA 1
17 июля в 09:16
Поздно.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
17 июля в 09:10
Никто и не сомневался в победу Интера
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