Бираги — о победе над СПАЛом: «Мы должны продолжать в том же духе»

Защитник «Интера» поделился мнением о победе над СПАЛом в матче Серии А. Бираги отметился голом и результативной передачей.

Это было важно, потому что мы знали, что СПАЛ всегда борется за победу, никогда не бывает легко столкнуться с сильной командой. Мы знали, что если захватим лидерство, то сможем победить.

Так и случилось, мы вторые в таблице, теперь продолжаем. В последних матчах мы не смогли добиться результата, но в этот раз нам это удалось, и мы должны продолжать в том же духе.

Команда сильна, и это очень важно. Весь состав должен много работать, каждый игрок нам нужен.