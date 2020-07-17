Бензема посвятил победу в Ла Лиге семьям жертв коронавируса

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17 июля 2020, 07:03

«Реал» обыграл «Вильярреал» (2:1) в матче 37-го тура Примеры и стал чемпионом Испании. Форвард «сливочных» стал автором дубля в этой встрече и посвятил победу в чемпионате родным и близким людей, умерших от коронавирусной инфекции.