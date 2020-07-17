ГлавнаяНовости

Бензема посвятил победу в Ла Лиге семьям жертв коронавируса

17 июля 2020, 07:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Реал» обыграл «Вильярреал» (2:1) в матче 37-го тура Примеры и стал чемпионом Испании. Форвард «сливочных» Карим Бензема стал автором дубля в этой встрече и посвятил победу в чемпионате родным и близким людей, умерших от коронавирусной инфекции.

Ещё один титул для всех поклонников «Реала», а также для семей всех жертв коронавируса. Держась вместе, можно достичь великих свершений.

Все новости
Капелло: «В следующем сезоне Азар будет играть лучше»
Сегодня, 00:29 Комментарии6
Де Брюйне: «У меня отобрали два ассиста, так что я побил рекорд Анри»
Вчера, 21:57 Комментарии14
Президент «Сельты»: «Нам будет трудно выкупить Смолова»
Вчера, 19:40 Комментарии13
Капелло: «Месси — лучший футболист в истории»
Вчера, 13:41 Комментарии84
Бартомеу: «Уверен, что Месси продлит контракт»
Вчера, 12:56 Комментарии22
Конте: «Нам нужно прибавлять в следующем сезоне»
Вчера, 10:38 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
No problem
No problem
17 июля в 10:46
Достойно. Красава.
Valeleo
Valeleo
17 июля в 10:24
Xорошая идея.
feris1
feris1
17 июля в 08:59
Молодец француз,заслужил похвалы и комплиментов в свой адрес!
Опасный хулиган
Опасный хулиган ответ ДАША Д (раскрыть)
17 июля в 08:09
Зачем им деньги?
Он же посвятил им победу в Ла Лиге. Щас все на поправку пойдут.
cevin cigan
cevin cigan
17 июля в 08:02
Карим красавец!!!!!!!!!!!!
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 07:53
Лучше бы денег дал...
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
17 июля в 07:32
Лучший сезон Бензема.
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 07:19
это его дело))))
shlomo
shlomo
17 июля в 07:06
Молодца, Карим!!!!.....хорош, как никогда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100