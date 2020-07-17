Бензема посвятил победу в Ла Лиге семьям жертв коронавируса

«Реал» обыграл «Вильярреал» (2:1) в матче 37-го тура Примеры и стал чемпионом Испании. Форвард «сливочных» Карим Бензема стал автором дубля в этой встрече и посвятил победу в чемпионате родным и близким людей, умерших от коронавирусной инфекции.
Ещё один титул для всех поклонников «Реала», а также для семей всех жертв коронавируса. Держась вместе, можно достичь великих свершений.
Он же посвятил им победу в Ла Лиге. Щас все на поправку пойдут.
Он же посвятил им победу в Ла Лиге. Щас все на поправку пойдут.