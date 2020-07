Полузащитник «Бирмингема» , как и ожидалось, перебрался в Германию.

17-летний футболист подписал долгосрочный контракт с дортмундской «Боруссией». В новой команде он будет выступать под 22-м номером.

Borussia Dortmund have completed the signing of Jude Bellingham from Birmingham City FC on a long-term deal! pic.twitter.com/Lh0ZLOVOFB