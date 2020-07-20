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Жиго, скорее всего, покинет «Спартак» этим летом

20 июля 2020, 14:23

По данным источника, защитник «Спартака» Самуэль Жиго, скорее всего, покинет московский клуб этим летом.

Француз является одним из наиболее ликвидных активов клуба, а «Спартак» будет вынужден продавать игроков, чтобы не нарушить правила финансового fair play, так как коллектив по итогам сезона не пробился в еврокубки и не получит дополнительных выплат.

Руководство московского клуба готово продать игрока в случае получения хорошего предложения.

Напомним, ранее на Жиго претендовал «Лилль»

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
21 июля в 06:02
Правильно, последний футболист,который может забить при стандартах, а в ФНЛ можно и с игроками попроще выступать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 23:23
Если продавать такие "активы"...то можно и в следующем сезоне без еврокубков остаться....
На сегодня он и Бакаев лучшие....
112910415
112910415
20 июля в 18:35
это была бы тяжёлая потеря ... очень не хочется !
Барeт Гейл
Барeт Гейл ответ Байкал-38. (раскрыть)
20 июля в 17:19
Зарплата
Zenfan
Zenfan
20 июля в 15:31
отток это плохо, игрок то добротный
Байкал-38.
Байкал-38.
20 июля в 15:16
А какой смысл самому Жиго оставаться в команде середнике РПЛ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 июля в 15:12
Это очень плохо !
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 14:59
Если предложат хорошую цену, то конечно.
Lazurny
Lazurny
20 июля в 14:52
Жиго нигде так не позорился как в спартаке.
plusnindimon
plusnindimon
20 июля в 14:37
Ну лямов за 5 может и продадут.
cska vperiod
cska vperiod
20 июля в 14:33
Француз огорчён десятым местом.
dino-hsv
dino-hsv
20 июля в 14:25
федуну нужно отпустить любого игрока, который захочет уйти. это будет по-человечески. у молодых парней с таким судейством может остаться психологическая травма на всю жизнь. пусть бегут из рпл, пока спрос есть
oFANATo
oFANATo
20 июля в 14:23
Это будет потеря для мясных
Izmar
Izmar
20 июля в 14:23
Давно пора оттуда бежать.
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