Жиго, скорее всего, покинет «Спартак» этим летом

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20 июля 2020, 14:23

По данным источника, защитник «Спартака» , скорее всего, покинет московский клуб этим летом.

Француз является одним из наиболее ликвидных активов клуба, а «Спартак» будет вынужден продавать игроков, чтобы не нарушить правила финансового fair play, так как коллектив по итогам сезона не пробился в еврокубки и не получит дополнительных выплат.

Руководство московского клуба готово продать игрока в случае получения хорошего предложения.

Напомним, ранее на Жиго претендовал «Лилль».