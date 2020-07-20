Жиго, скорее всего, покинет «Спартак» этим летом

По данным источника, защитник «Спартака» Самуэль Жиго, скорее всего, покинет московский клуб этим летом.
Француз является одним из наиболее ликвидных активов клуба, а «Спартак» будет вынужден продавать игроков, чтобы не нарушить правила финансового fair play, так как коллектив по итогам сезона не пробился в еврокубки и не получит дополнительных выплат.
Руководство московского клуба готово продать игрока в случае получения хорошего предложения.
Напомним, ранее на Жиго претендовал «Лилль».
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