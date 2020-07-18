«Зенит» предлагает 20 млн евро за защитника португальского «Портимоненси»

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18 июля 2020, 20:41

«Зенит» намерен укрепить линию обороны этим летом.

Как сообщается, питерский клуб сделал предложение португальскому «Портимоненси» по трансферу защитника . «Зенит» готов заплатить за игрока 20 млн евро.

Контракт 25-летнего бразильца с «черно-белыми» рассчитан до лета 2023 года. В соглашении Виллиана прописана сумма отступных в 40 млн евро.

Ранее «Зенит» был заинтересован в подписании сына Диего Симеоне.