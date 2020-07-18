«Зенит» предлагает 20 млн евро за защитника португальского «Портимоненси»

«Зенит» намерен укрепить линию обороны этим летом.
Как сообщается, питерский клуб сделал предложение португальскому «Портимоненси» по трансферу защитника Виллиана да Силвы Рочи. «Зенит» готов заплатить за игрока 20 млн евро.
Контракт 25-летнего бразильца с «черно-белыми» рассчитан до лета 2023 года. В соглашении Виллиана прописана сумма отступных в 40 млн евро.
Ранее «Зенит» был заинтересован в подписании сына Диего Симеоне.
И там кричи, про народное добро!
И там кричи, про народное добро!
Где вы их только откапывает?
Где вы их только откапывает?
За 20- ку не обломится.
Тем более что в Европе все знают, газовый денежный мешок можно развести на бабки.
За 20- ку не обломится.
Тем более что в Европе все знают, газовый денежный мешок можно развести на бабки.