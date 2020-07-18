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«Зенит» предлагает 20 млн евро за защитника португальского «Портимоненси»

18 июля 2020, 20:41

«Зенит» намерен укрепить линию обороны этим летом.

Как сообщается, питерский клуб сделал предложение португальскому «Портимоненси»  по трансферу защитника Виллиана да Силвы Рочи. «Зенит» готов заплатить за игрока 20 млн евро.

Контракт 25-летнего бразильца с «черно-белыми» рассчитан до лета 2023 года. В соглашении Виллиана прописана сумма отступных в 40 млн евро.

Ранее «Зенит» был заинтересован в подписании сына Диего Симеоне.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Ник tyu (раскрыть)
19 июля в 14:52
    Levadia
    Levadia
    19 июля в 13:20, ред.
    Новостище!
    Где вы их только откапывает?
    нефтегаз
    нефтегаз
    19 июля в 12:30
    Учтите казнокрады, путин уйдет-хрен кого купите. Успевайте, не долго осталлсь жировать
    Adonius
    Adonius ответ рже (раскрыть)
    19 июля в 00:37
    У них их много.
    oFANATo
    oFANATo
    19 июля в 00:10, ред.
      Ник tyu
      Ник tyu
      18 июля в 23:04, ред.
      Отмывание денег добытых из природных ресурсов принадлежащих народу РФ, круто.
      рже
      рже
      18 июля в 22:55
      Жирная утка,как раз свиньям на ужин!
      Dr Quack
      Dr Quack
      18 июля в 22:48
      Стоимость на transfermarkt: 325 тыс €
      Artem Saribekyan
      Artem Saribekyan
      18 июля в 22:37
      Денег не жалко? Или вы самые умные?
      Евгений Шумских
      Евгений Шумских
      18 июля в 22:07
      Берети.... Берети... Вам повезет... Ха ха ха
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      18 июля в 21:44
      Двадцатку за защитника явно дороговато. Просто подкидывают ..вна на вентилятор...
      ДСА
      ДСА
      18 июля в 21:43
      Вряд ли он столько стоит.
      Caniggia
      Caniggia ответ andreika20133 (раскрыть)
      18 июля в 21:41
      После рестарта пропустил во всех, кроме одного.
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      18 июля в 21:37, ред.
      За 20 можно купить весь клуб,а зенит лавочника берет((хахах Ну все правильно ни сваи не жалко!!
      berda2003
      berda2003
      18 июля в 21:36
      «Портимоненси» на 16 месте из 18 команд - видно хороший защитник))))
      berda2003
      berda2003
      18 июля в 21:32
      серб и хохол - домой?
      nubom
      nubom
      18 июля в 21:30
      Еще одна утка полетела...
      andreika20133
      andreika20133 ответ Caniggia (раскрыть)
      18 июля в 21:30
      Хотел добавить. --- Зенит пропустил почти в два раза меньше любой команды РПЛ,
      Aчиститель
      Aчиститель
      18 июля в 21:29
      Такой бред даже тарасовские не сочинят.
      andreika20133
      andreika20133 ответ Caniggia (раскрыть)
      18 июля в 21:27
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        18 июля в 21:25, ред.
        Маловато предлагают.
        ermak6848
        ermak6848
        18 июля в 21:24
        Посмотрим , сто из этого получится...
        Project Pandora
        Project Pandora
        18 июля в 21:23
        Там вся Портимоненси 21 миллион стоит. Но зениту такие мелочи не важны.
        Брулин
        Брулин
        18 июля в 21:21
        Запасной игрок Портимоненсе за 20 млн, ага. У него на трансфермаркте стоимость 325 тыс. и статистика - 600 сыгранных минут в сезоне.
        Garrincha58
        Garrincha58
        18 июля в 21:17
        есть Чистяков из Ростова думаю за 5-6 можно сговориться также Неделчару из Уфы,а больше никого и нет
        НЕ президент рфс
        НЕ президент рфс
        18 июля в 21:16
        Кто-то вбросил бредятину . а кто-то начал это обсуждать. Вперёд , святой малахов вам в уста.
        МиХаХа
        МиХаХа
        18 июля в 21:15
        По слухам много кого Зенит берёт.
        Шишанутый
        Шишанутый
        18 июля в 21:13
        Сорят деньгами им не жалко просто поднимут цены на газ и можно новых португалов покупать.
        cska vperiod
        cska vperiod
        18 июля в 21:12
        Сами предлагают за игрока 20 хотя он стоит 2 млн, странно.
        andreika20133
        andreika20133 ответ ошалевший (раскрыть)
        18 июля в 21:11
        Или чё. --- ВЫ посмотрите сайт Зенита и посчитайте игроков. А то что кто то вернётся или не вернётся поговорим в следующем сезоне.
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