«Зенит» готов предложить за Ловрена 9 млн фунтов стерлингов

«Зенит» надеется подписать защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
Как сообщается, питерский клуб готов предложить за 31-летнего хорвата 9 млн фунтов стерлингов.
«Красных» не устраивает такая сумма. «Ливерпуль» готов продать своего защитника только за 15 млн фунтов.
Вот и трясут по полной.
Вот и трясут по полной.
Хотя 20 лямов за защитника португальского аутсайдера тоже явный перебор.
Тема про ЛЕВРЕНА БОЛЕЕ БЛИЗКА К ИСТИНЕ.
Хотя 20 лямов за защитника португальского аутсайдера тоже явный перебор.
Тема про ЛЕВРЕНА БОЛЕЕ БЛИЗКА К ИСТИНЕ.