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«Зенит» готов предложить за Ловрена 9 млн фунтов стерлингов

18 июля 2020, 22:47

«Зенит» надеется подписать защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

Как сообщается, питерский клуб готов предложить за 31-летнего хорвата 9 млн фунтов стерлингов.

«Красных» не устраивает такая сумма. «Ливерпуль» готов продать своего защитника только за 15 млн фунтов.

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Все комментарии
112910415
112910415
19 июля в 06:08
Обязательно нужен Ловрен,обязательно !
ДСА
ДСА
19 июля в 05:29
А потом Зенит отпустит его бесплатно.
311
311
19 июля в 03:55
Ему пятерик красная цена а базарный день!)
мангo
мангo
19 июля в 02:52
На лечение берут
Yurza
Yurza
19 июля в 00:20
Такого даже цска не додумается купить.
oFANATo
oFANATo
19 июля в 00:06
    ошалевший
    ошалевший
    18 июля в 23:29
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      18 июля в 23:27
      Мне нравится подход Зенита к покупкам. Португалам предложили 20-ку при отступных в сорокет. Ливеру тоже вдвое меньше запросов предлагают. И хорошо бы настояли на своём.
      Хотя 20 лямов за защитника португальского аутсайдера тоже явный перебор.
      Тема про ЛЕВРЕНА БОЛЕЕ БЛИЗКА К ИСТИНЕ.
      Смольчик
      Смольчик
      18 июля в 23:24
      Еще одну чушь придумали.
      shlifen
      shlifen
      18 июля в 23:11
      Ливеру бы в такой ситуации не тупить и по быстрому сплавить - всё таки "друг Салаха" это не фубольная профессия =))
      Лакшери
      Лакшери
      18 июля в 23:02
      Утка
      Valeron112
      Valeron112
      18 июля в 22:58
      Зениту товар не не......,
      STVA 1
      STVA 1 ответ drug01 (раскрыть)
      18 июля в 22:53
      с октября 14 года у парня 16 или 17 травм(((
      STVA 1
      STVA 1
      18 июля в 22:51
      А ничего что парень мало играет!
      drug01
      drug01
      18 июля в 22:50
      Надо брать скорей
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