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Газизов: «Наша задача — выигрывать титулы»

18 июля 2020, 18:16

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился планами команды на летнее трансферное окно.

По бюджету в 40–50 млн евро — это не соответствует действительности. Он будет сбалансированным из-за ситуации в мире. Ко всем трансферам будем подходить аккуратно. Урунов — первая цель? Понятно, многие говорят про игроков из «Уфы». Да, там есть ребята, которые выросли, но давайте подождём.

Разговоры, что нам нужно продать кого-то из лидеров? Наша задача — выигрывать титулы. Этим все сказано. Мы должны сбалансировать команду, экономическую ситуацию, но и должны завоевывать трофеи. А это нужно делать с хорошими и сильными игроками.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
18 июля в 22:24
Человек вступил в должность и от радости может наговорить, что хочешь...
mortid
mortid
18 июля в 21:53, ред.
Какие? Кубок Канделаки или чемпион Москвы?
Gahi
Gahi
18 июля в 21:26
Если твои планы расчитаны на год то сажай рожь, если твои планы расчитаны на десятилетия то сажай деревья, но а если твои планы расчитаны на века то расти и воспитывай своих великих футболистов. Удачи
Армейская душа
Армейская душа
18 июля в 21:17
А - так вот к чему придумали этот "чемпионат Москвы". Свинья в своём репертуаре - то картонных звёзд себе приклеят, то придумают титул Кубка Соли, теперь чтобы хоть как-то оправдать проваленный сезон придумали "чемпионат Москвы". После поражения от Зенита в КР Газизов вручит спартачам Кубок Тарасовки
Тага Дага
Тага Дага
18 июля в 21:09
Надо надо....удачи тебе, всё таки в лучшем клубе России. ..
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Хозяин фунтиков (раскрыть)
18 июля в 21:05
    autochthon
    autochthon
    18 июля в 20:59
    Говорит как на парт собрании...дежурные фразы.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    18 июля в 20:25
    Ну все таки титул чемпиона тарасовки спартак заслужил. Дальше просто силёнок не хватит. Ждите юбилей симоняна и, если повезет, федун раскошелится на какой-нибудь трофей
    berda2003
    berda2003
    18 июля в 20:16
    ещё один пришёл титулы выигрывать...
    выигрывают в карты должности гендира, а в футболе завоёвывают звания чемпиона и обладателя кубка...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 июля в 20:09
    Предыдущие директора и 16 тренеров говорили почти то же самое, а получилось только у Карреры, который с "почестями" был выпровожен из команды!!!
    ДСА
    ДСА
    18 июля в 20:09
    Надо брать Кубок.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    18 июля в 20:08
    Да нормуль сказал. Или кто-то ждал такого: "Плевать мне на Спартак и его титулы , лишь бы бабла срубить побольше и поскорее" ?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    18 июля в 20:00
    Мой внук (Хрюндель) посмеялся над заявлением Газизова : "Широко шагнул, как бы штаны не порвал".
    Мне добавить нечего))).
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    18 июля в 20:00
    АУУУУУУУУУУУУУ это ПОЛУФИНАЛ..................
    Даже (не дай Бог!!!) вы случайно (за счет судей) обыграете Зенит...
    то вас ждет в финале Великий и Ужасный Парфенов!!!!!!!!!!!
    который со многими командами ВСЕГДА обыгрывает спартак....
    не видать вам кубка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    18 июля в 19:59
    Сказал бы честно - рубану бабла, построю дом на берегу. А потом хоть трава не расти.гыгы.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    18 июля в 19:56
    Понимаю желч хейтеров,они любую ситуацию связанную со Спартаком пытаются обнажить,но болельщиков красно-белых мне не понять.Что он не так сказал???Вот выиграют у Зенита и первый титул почти в музее...)
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    18 июля в 19:55
    Короче:
    когда в очередной раз накроет...
    и ведь скоро..
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    18 июля в 19:53
    на футбол начхать..главное ЛЮБЫМИ способами выиграть титулы:
    кубок тины,кубок соли,неоф чемп масквы, и т.д.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
    18 июля в 19:16
    Ты не понял. Титулы бывают разные. Бестрофейные - титул? Конечно. Проходной двор для тренеров - титул. Однозначно. Могу назвать ещё пару, но в другой раз
    serh62
    serh62
    18 июля в 19:16, ред.
    в спартак пришел очередной болтун.... интересно, продержится он хотя бы до перерыва следующего сезона?
    Columb
    Columb
    18 июля в 19:14
    Нужно ждать юбилея Симоняна.
    oFANATo
    oFANATo
    18 июля в 19:13, ред.
    Газизов, у вас задача не титулы выигрывать,
    а не вылететь в пердив и закрепиться в середине турнирной таблицы.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    18 июля в 19:06
    Ждём, когда Газизов отведает фирменный тарасовский борщ на свинине и ингредиентах дядюшки Лю. Вот тогда то мы и наслушаемся о величии спартака, традициях, кружевах, стеночках и забеганиях.
    spartak kursk
    spartak kursk
    18 июля в 19:06
    Зря.Не с этого начинаете.Разговоры подобные слушаем из года в год..
    Jantu
    Jantu
    18 июля в 19:05
    Чемпионами Москвы уже стали, начало положено.
    Yurza
    Yurza
    18 июля в 19:04
    В музее кроме банок с пивом ничего нет, нужно что-то прикупить.
    Caniggia
    Caniggia
    18 июля в 19:03
    Уже один грандиозный титул взяли - великие шампиньоны Москвы!
    nubom
    nubom
    18 июля в 18:58
    Вообще-то не мешало бы сначала научиться просто выигрывать …
    beefs
    beefs
    18 июля в 18:55
    скорее всего титульный лист вы выиграете...
    Nafnafik
    Nafnafik
    18 июля в 18:55
    Как быстро заразился одержимостью!
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