Газизов: «Наша задача — выигрывать титулы»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился планами команды на летнее трансферное окно.
По бюджету в 40–50 млн евро — это не соответствует действительности. Он будет сбалансированным из-за ситуации в мире. Ко всем трансферам будем подходить аккуратно. Урунов — первая цель? Понятно, многие говорят про игроков из «Уфы». Да, там есть ребята, которые выросли, но давайте подождём.
Разговоры, что нам нужно продать кого-то из лидеров? Наша задача — выигрывать титулы. Этим все сказано. Мы должны сбалансировать команду, экономическую ситуацию, но и должны завоевывать трофеи. А это нужно делать с хорошими и сильными игроками.
выигрывают в карты должности гендира, а в футболе завоёвывают звания чемпиона и обладателя кубка...
выигрывают в карты должности гендира, а в футболе завоёвывают звания чемпиона и обладателя кубка...
Мне добавить нечего))).
Мне добавить нечего))).
Даже (не дай Бог!!!) вы случайно (за счет судей) обыграете Зенит...
то вас ждет в финале Великий и Ужасный Парфенов!!!!!!!!!!!
который со многими командами ВСЕГДА обыгрывает спартак....
не видать вам кубка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Даже (не дай Бог!!!) вы случайно (за счет судей) обыграете Зенит...
то вас ждет в финале Великий и Ужасный Парфенов!!!!!!!!!!!
который со многими командами ВСЕГДА обыгрывает спартак....
не видать вам кубка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
когда в очередной раз накроет...
и ведь скоро..
когда в очередной раз накроет...
и ведь скоро..
кубок тины,кубок соли,неоф чемп масквы, и т.д.
кубок тины,кубок соли,неоф чемп масквы, и т.д.
а не вылететь в пердив и закрепиться в середине турнирной таблицы.
а не вылететь в пердив и закрепиться в середине турнирной таблицы.