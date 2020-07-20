РФС снял с «Ротора» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил о снятии с «Ротора» запрета на регистрацию новых игроков. Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось сегодня, 20 июля.
Напомним, запрет был наложен в качестве обеспечительной меры по делу Артёма Попова, который покинул клуб в начале июня.
«В связи с исполнением ГАУ Волгоградской области СК „Ротор“ решения Палаты по разрешению споров от 10 июля 2020 года по делу Попов vs. ФК „Ротор“ снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ГАУ Волгоградской области СК „Ротор“, наложенный в качестве обеспечительной меры. ГАУ Волгоградской области СК „Ротор“ имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.