РФС снял с «Ротора» запрет на регистрацию новых игроков

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20 июля 2020, 18:10

Российский футбольный союз ( РФС ) на официальном сайте сообщил о снятии с «Ротора» запрета на регистрацию новых игроков. Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось сегодня, 20 июля.

Напомним, запрет был наложен в качестве обеспечительной меры по делу , который покинул клуб в начале июня.