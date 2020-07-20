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РФС снял с «Ротора» запрет на регистрацию новых игроков

20 июля 2020, 18:10

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил о снятии с «Ротора» запрета на регистрацию новых игроков. Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось сегодня, 20 июля.

Напомним, запрет был наложен в качестве обеспечительной меры по делу Артёма Попова, который покинул клуб в начале июня.

«В связи с исполнением ГАУ Волгоградской области СК „Ротор“ решения Палаты по разрешению споров от 10 июля 2020 года по делу Попов vs. ФК „Ротор“ снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ГАУ Волгоградской области СК „Ротор“, наложенный в качестве обеспечительной меры. ГАУ Волгоградской области СК „Ротор“ имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
20 июля в 19:31
Вперед в вышку?
ДСА
ДСА
20 июля в 18:55
Хотели кинуть игрока - не получилось.
beefs
beefs
20 июля в 18:39
так может Ротор рискнет сыграть в РПЛ?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
20 июля в 18:15
Ротору теперь можно усилятся. Рад за Волгоград.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 18:11
Значит будет дело...
Mangur
Mangur
20 июля в 18:10
Хорошая новость для ротора
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