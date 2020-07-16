«Урал» оштрафовали на 200 тыс. за неуведомление о выплате зарплаты

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16 июля 2020, 10:29

В пресс-службе «Урала» сообщили, что Свердловский областной суд оставил без изменений решение нижестоящего суда по штрафу клуба в размере 200 тыс. рублей за неуведомление о выплате зарплаты иностранному специалисту.

«В октябре 2019 года сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Свердловской области было установлено, что ОАО ФК „Урал“ в установленный срок не направило в отдел по вопросам трудовой миграции уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы за квартал в отношении высококвалифицированного специалиста, являющегося иностранным гражданином. По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении, было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении без уточнений личности и должности иностранного специалиста.

Решением Орджонкидзевского районного суда Екатеринбурга сумма штрафа была снижена до 200 тыс. рублей, адвокат направил апелляционную жалобу, в которой просил отменить состоявшиеся акты и прекратить производство по делу. «Проверив материалы дела, судья апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены и изменения постановления суда первой инстанции. „Уралу“ придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе клуба.