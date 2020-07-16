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«Урал» оштрафовали на 200 тыс. за неуведомление о выплате зарплаты

16 июля 2020, 10:29

В пресс-службе «Урала» сообщили, что Свердловский областной суд оставил без изменений решение нижестоящего суда по штрафу клуба в размере 200 тыс. рублей за неуведомление о выплате зарплаты иностранному специалисту. 

«В октябре 2019 года сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Свердловской области было установлено, что ОАО ФК „Урал“ в установленный срок не направило в отдел по вопросам трудовой миграции уведомление об исполнении обязательств по выплате заработной платы за квартал в отношении высококвалифицированного специалиста, являющегося иностранным гражданином. По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении, было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении без уточнений личности и должности иностранного специалиста.

Решением Орджонкидзевского районного суда Екатеринбурга сумма штрафа была снижена до 200 тыс. рублей, адвокат направил апелляционную жалобу, в которой просил отменить состоявшиеся акты и прекратить производство по делу. «Проверив материалы дела, судья апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены и изменения постановления суда первой инстанции. „Уралу“ придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе клуба.

Напомним, что недавно КДК РФС опубликовал решения, которые были приняты на заседании во вторник по итогам матчей 28-го тура РПЛ.

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mihaluch
mihaluch
16 июля в 10:56
КДК России с голоду не помрёт.
minai
minai ответ beefs (раскрыть)
16 июля в 10:51
Нихрена се "бедный". В Урале 8 легов выходят каждый тур.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
16 июля в 10:39
бухгалтер тупанул и на удаленку
beefs
beefs
16 июля в 10:30
Опять начали зарабатывать с воздуха (грабят и того бедные клубы)...
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