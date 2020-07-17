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Гендиректор «Зенита» оштрафован на 200 тыс. рублей за слова о «Спартаке»

17 июля 2020, 15:19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был оштрафован комитетом по этике РФС за высказывание о «Спартаке».

Напомним, что комментируя вирусное видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитируют половой акт, Медведев заявил: «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». Красно-белые после этого написали письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.

Как сообщает источник, по итогу рассмотрения инцидента было решено оштрафовать Медведева на 200 тысяч рублей. Гендиректору петербургского клуба также сделано замечание.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
17 июля в 20:25
    мангo
    мангo
    17 июля в 18:44
    Не переварию бревно Дзюбу, спартачи вечно доносы пишут а потом когда сами страдают просят их поддержать))
    Wolf77785
    Wolf77785
    17 июля в 16:54
    спартак надавил в кабинетах, ничего нового!! Сначала Иванов, теперь это..
    морозз
    морозз ответ Caniggia (раскрыть)
    17 июля в 16:52
    Гинер тоже долго ржал и доржался, теперь судорожно ищет мелочь по карманам чтобы купить бутылочку молочка!
    морозз
    морозз
    17 июля в 16:49
    Расстрелять а затем повесить и ещё раз расстрелять из детского ружья и детской же верёвки ... шутнику шутниково!
    Caniggia
    Caniggia
    17 июля в 16:48, ред.
    Узнав про штраф, Медведев громко поржал и понял, что за эти гроши он может хоть каждый день изрыгать нечто подобное на камеру.
    Брулин
    Брулин
    17 июля в 16:38
    Медведев признал шутку про «Спартак» неудачной и извинился перед Федуном
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
    17 июля в 16:36
    Блин,если Спартак выиграет,то мы увидим новое видео,но в роли потерпевшего будет Дзюба.))))
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
    17 июля в 16:34, ред.
    Оштрафовали и попросили простить и понять.)))Все было так в точности.)
    olesk
    olesk
    17 июля в 16:26
      Блоссия
      Блоссия
      17 июля в 16:18
      А позор останется на всю жизнь.
      Legend 6
      Legend 6 ответ dino-hsv (раскрыть)
      17 июля в 16:11
      Деньги из левого кармана переложили в правый и забыли
      kz42mjnn59zd
      kz42mjnn59zd
      17 июля в 16:03, ред.
      Лучше б присудили ему пять подходов Дзюбки в центральном круге Распил-арены. Ну что-то вроде розг, только в ихнем лазурном варианте
      dino-hsv
      dino-hsv
      17 июля в 16:02
      газпромовский рфс оштрафовал газпромовский зенит

      о нет! как же быть!
      Расул Манаев
      Расул Манаев
      17 июля в 16:01
      Миллер обиделся и поднял цены на народное достояние....
      Брулин
      Брулин ответ makkie (раскрыть)
      17 июля в 15:58
      На новую алюминиевую голову.
      makkie
      makkie ответ ДАША Д (раскрыть)
      17 июля в 15:54, ред.
      У нас в России пропаганда запрещена 😂
      berda2003
      berda2003
      17 июля в 15:50
      придётся теперь за деньгами лезть во внутренний карман пиджака...
      Pashok00786
      Pashok00786
      17 июля в 15:49
      нда ... штрафуют тех кто будет платить с народных денег...им надо наказание как при Сталине не выиграли золото в ЛЧ значит поедите его добывать)))
      Брулин
      Брулин
      17 июля в 15:47
      Маловато... Карпина ни за что на сотку штрафанули, а этому всего 200
      Lukajs
      Lukajs ответ ДАША Д (раскрыть)
      17 июля в 15:47
      Сама поняла что сказала?
      ДАША Д
      ДАША Д
      17 июля в 15:46
      Лучше бы в качестве наказания он видео с Дзюбой снял. Медведев в роли Азмуна.
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      17 июля в 15:44
        Yurza
        Yurza
        17 июля в 15:39
        Все назвал своими словами, как есть.
        ballak144
        ballak144
        17 июля в 15:36
        Позорище, он с карманных расходов расплатился?
        Romkurch
        Romkurch
        17 июля в 15:35
          shlomo
          shlomo
          17 июля в 15:35
          Награда нашла своего героя.....внимательнее надо быть с высказываниями...все таки медийная личность, а не дедушка на завалинке...
          cska vperiod
          cska vperiod
          17 июля в 15:31
          Это не наказание скорее поощрение.
          drug01
          drug01
          17 июля в 15:31
          Это слишком мало
          makkie
          makkie
          17 июля в 15:28
          Так вот почему газ на 3% подорожал.
          Отбивать штрафы Медведева будут... и Дзюбе на новый контракт собирать.
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