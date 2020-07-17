Гендиректор «Зенита» оштрафован на 200 тыс. рублей за слова о «Спартаке»

1594988399

17 июля 2020, 15:19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был оштрафован комитетом по этике РФС за высказывание о «Спартаке».

Напомним, что комментируя вирусное видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования чемпионства в раздевалке имитируют половой акт, Медведев заявил: «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче». Красно-белые после этого написали письмо главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.

Как сообщает источник, по итогу рассмотрения инцидента было решено оштрафовать Медведева на 200 тысяч рублей. Гендиректору петербургского клуба также сделано замечание.