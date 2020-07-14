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ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» оштрафованы по итогам 28-го тура РПЛ

14 июля 2020, 17:31

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС опубликовал на официальном сайте решения, которые были приняты на заседании во вторник по итогам матчей 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сочи»
— За скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать на 20 000 рублей.
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 250 000 рублей.
— За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера — оштрафовать на 25 000 рублей.

«Арсенал»
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 250 000 рублей.
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать полузащитника Валерия Громыко на 100 000 рублей.

«Спартак»
— За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать помощника главного тренера Андреаса Хинкеля на 10 000 рублей.

«Локомотив»
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 150 000 рублей.

«Ростов»
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 50 000 рублей.

ЦСКА
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 250 000 рублей.
— За неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды) — оштрафовать на 100 000 рублей.

«Рубин»
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать главного тренера Леонида Слуцкого на 100 000 рублей.

«Динамо»
— За агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста Заурбека Плиева на 2 матча чемпионата России.
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — на 200 000 рублей.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
14 июля в 22:28
А что, все решения Лапочкина остаются в силе? Как прикажете это понимать.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
14 июля в 21:04
1,5 ляма за полчаса заседания...
что б я так жил............................
RIR68
RIR68 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 20:54
нарушение регламента возобновления РПЛ
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всех,кроме спартака. на разные суммы. вроде всем идут на встречу в связи с трудностями, а КДК РФС просто отрывается
Брулин
Брулин
14 июля в 18:33
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    14 июля в 18:26
    Там многих оштрафовали за неправильное ношение маски ...
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
    14 июля в 18:23
    Скорее всего тренировки без разрешения РОСПОТРЕБНАДЗОРА начал.
    Alean
    Alean ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    14 июля в 18:12
    Согласен бред какой-то, ладно было не спортивное поведение то всё понятно но за 6 жёлтых это же бред.
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
    14 июля в 18:01
    Штрафы смешные даже для ПФЛ.
    Binger
    Binger
    14 июля в 17:58, ред.
    Спартак штрафуют каждый тур, эффекта никакого, может быть, его лучше в ФНЛ на воспитание.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июля в 17:55
    За неподобающее поведение команды - это как??? Ведь все зависит от судьи. Один раздает налево и направо, другой дает играть жестко. Этак можно заказывать судье очередную "дойку". "Ты там построже с ними, карточки не жалей, не обеднеют".
    Надо признать, что "надои" значительно выросли. Похоже, что кто то зарплатку себе поднял.
    Columb
    Columb
    14 июля в 17:48
    Одни и те же, пора кого-нибудь в пердив отправить.
    VAN ARM
    VAN ARM
    14 июля в 17:42
    На премию себе набирают))) не иначе))))
    particular
    particular
    14 июля в 17:40, ред.
    А КДК не дремлет..:) Добросовестно наполняет мошну РФС..:)
    Назначили клубы централизованными козлами отпущения и стригут их потихоньку и не спеша, смакуя и злорадствуя...
    Legend 6
    Legend 6
    14 июля в 17:38
      морозз
      морозз
      14 июля в 17:38
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