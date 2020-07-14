ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» оштрафованы по итогам 28-го тура РПЛ

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14 июля 2020, 17:31

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС опубликовал на официальном сайте решения, которые были приняты на заседании во вторник по итогам матчей 28-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сочи»

— За скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать на 20 000 рублей.

— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 250 000 рублей.

— За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера — оштрафовать на 25 000 рублей.

«Арсенал»

— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 250 000 рублей.

— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать полузащитника Валерия Громыко на 100 000 рублей.

«Спартак»

— За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать помощника главного тренера Андреаса Хинкеля на 10 000 рублей.

«Локомотив»

— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 150 000 рублей.

«Ростов»

— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 50 000 рублей.

ЦСКА

— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 250 000 рублей.

— За неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды) — оштрафовать на 100 000 рублей.

«Рубин»

— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать главного тренера Леонида Слуцкого на 100 000 рублей.