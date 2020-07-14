ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Ростов» оштрафованы по итогам 28-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС опубликовал на официальном сайте решения, которые были приняты на заседании во вторник по итогам матчей 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сочи»
— За скандирование зрителями оскорбительных выражений — оштрафовать на 20 000 рублей.
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 250 000 рублей.
— За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованного баннера — оштрафовать на 25 000 рублей.
«Арсенал»
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 250 000 рублей.
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать полузащитника Валерия Громыко на 100 000 рублей.
«Спартак»
— За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи — оштрафовать помощника главного тренера Андреаса Хинкеля на 10 000 рублей.
«Локомотив»
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 150 000 рублей.
«Ростов»
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 50 000 рублей.
ЦСКА
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать на 250 000 рублей.
— За неподобающее поведение команды (предупреждения получили шесть игроков одной команды) — оштрафовать на 100 000 рублей.
«Рубин»
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — оштрафовать главного тренера Леонида Слуцкого на 100 000 рублей.
«Динамо»
— За агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста Заурбека Плиева на 2 матча чемпионата России.
— За нарушение регламента возобновления РПЛ — на 200 000 рублей.
что б я так жил............................
что б я так жил............................
**************************************************************
всех,кроме спартака. на разные суммы. вроде всем идут на встречу в связи с трудностями, а КДК РФС просто отрывается
**************************************************************
всех,кроме спартака. на разные суммы. вроде всем идут на встречу в связи с трудностями, а КДК РФС просто отрывается
Надо признать, что "надои" значительно выросли. Похоже, что кто то зарплатку себе поднял.
Надо признать, что "надои" значительно выросли. Похоже, что кто то зарплатку себе поднял.
Назначили клубы централизованными козлами отпущения и стригут их потихоньку и не спеша, смакуя и злорадствуя...
Назначили клубы централизованными козлами отпущения и стригут их потихоньку и не спеша, смакуя и злорадствуя...
Бомжи 2 - которые обзываются СОЧИ, денег по привычке не считают...три бомжа на трибуне накурили на 300 тыс!
Бомжи 2 - которые обзываются СОЧИ, денег по привычке не считают...три бомжа на трибуне накурили на 300 тыс!