Роналду: «Рекорды всегда имеют значение, но важно то, что мы побеждаем»

Нападающий «Ювентуса» дал комментарий после победы над «Лацио» (2:1) в матче 34-го тура Серии А. Португальский форвард забил оба гола своей команды, тем самым установив два рекорда.

Мы знали, что очень сложный матч против команды, которая проводит замечательный сезон. Но мы понимали, что это отличная возможность победить, мы играли дома. Мы очень рады.

Рекорды всегда имеют значение, но важно то, что команда побеждает. У нас выдающаяся команда, и сегодня мы снова это продемонстрировали. Мы всегда хотим прогрессировать и поднимать планку.

Всё это приятно, но титул лучшего бомбардира – это естественный процесс, в котором всё складывается из голов, забиваемых с целью принести команде победу.

Можем ли мы теперь сосредоточиться на Лиге чемпионов? Осталось четыре матча [в чемпионате]. Мы не можем ошибиться, и знаем, что Серия А – непростой турнир. Но команда здорово справляется.