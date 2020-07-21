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Роналду: «Рекорды всегда имеют значение, но важно то, что мы побеждаем»

21 июля 2020, 02:09
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал комментарий после победы над «Лацио» (2:1) в матче 34-го тура Серии А. Португальский форвард забил оба гола своей команды, тем самым установив два рекорда.

Мы знали, что очень сложный матч против команды, которая проводит замечательный сезон. Но мы понимали, что это отличная возможность победить, мы играли дома. Мы очень рады.

Рекорды всегда имеют значение, но важно то, что команда побеждает. У нас выдающаяся команда, и сегодня мы снова это продемонстрировали. Мы всегда хотим прогрессировать и поднимать планку.

Всё это приятно, но титул лучшего бомбардира – это естественный процесс, в котором всё складывается из голов, забиваемых с целью принести команде победу.

Можем ли мы теперь сосредоточиться на Лиге чемпионов? Осталось четыре матча [в чемпионате]. Мы не можем ошибиться, и знаем, что Серия А – непростой турнир. Но команда здорово справляется.

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нечитайло
нечитайло
21 июля в 07:20
Рекорды это хорошо
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
21 июля в 02:52
Так оно и есть
773sergeytank
773sergeytank
21 июля в 02:24
И ни разу не сказал Я, неужели исправляется)
For56tas
For56tas
21 июля в 02:11
Очень верно сказал.
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