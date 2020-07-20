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Паратичи: «Сарри будет тренером „Ювентуса“ в следующем сезоне»

20 июля 2020, 23:25

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера туринцев Маурицио Сарри.

Все эти разговоры только в прессе. Я здесь уже 10 лет, мы были на вершине таблицы в основном в течение девяти лет без перерывов. Мы выигрывали трофеи с Максом Аллегри на протяжении пяти лет, но каждый раз после ничьей, даже победы, нас до сих пор связывают с ним.

Без сомнения, Сарри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне.

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Все комментарии
swift stream
swift stream
21 июля в 01:14
Довольно странное решение.
juvenale
juvenale
21 июля в 00:47
грязный гарри
бездарные пыль глотают очередной сезон с 200млн на трансферы и физруком с 12 хахах
Dirty_Harry
Dirty_Harry
21 июля в 00:16
    Abverin
    Abverin
    21 июля в 00:09
    Это дело Ювентуса.
    773sergeytank
    773sergeytank
    20 июля в 23:44
    Значит будем бороться за попадание в ЛЕ.
    Mikki
    Mikki
    20 июля в 23:44
    Чтобы выбрать самого результативного игрока на нужную вам позицию, смотрите статистику турнира и колонку "позиция" в ней https://www.soccer.ru/tournament/italy/stats
    NGYRZ
    NGYRZ
    20 июля в 23:38
    Ды уж по такой игре Юве, оставлять Сарри это выстрел себе в висок!
    juvenale
    juvenale
    20 июля в 23:36
    ясно корочее все
    Gelious
    Gelious
    20 июля в 23:29
    F
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