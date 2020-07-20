Паратичи: «Сарри будет тренером „Ювентуса“ в следующем сезоне»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера туринцев .

Все эти разговоры только в прессе. Я здесь уже 10 лет, мы были на вершине таблицы в основном в течение девяти лет без перерывов. Мы выигрывали трофеи с Максом Аллегри на протяжении пяти лет, но каждый раз после ничьей, даже победы, нас до сих пор связывают с ним.

Без сомнения, Сарри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне.