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Гвардиола: «Уважаю „Арсенал“ за то, что они делают на поле, но не вне его»

21 июля 2020, 07:36
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Арсенала» (0:2) в полуфинале Кубка Англии рассказал о своём отношении к лондонскому клубу.

После того, как мы проигрываем, мы жмём друг другу руки. Я всегда отдаю должное сопернику и уважаю его. Я со всем уважением отношусь к «Арсеналу» за то, что они делают на поле, но не за его пределами. Я их поздравляю и желаю удачи в финале.

Отметим, что «Арсенал» был одним из клубов, подписавших обращение в CAS с просьбой отстранить «Сити» от еврокубков на время разбирательств, связанных с нарушением клубом правил финансового fair play. Ранее сообщалось о том, что «горожане» считают «Арсенал» главным инициатором этого обращения.

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Dexter2110
Dexter2110
21 июля в 10:43, ред.
крысы есть везде. теперь понятно как Ливер стал чемпионом. учитывая тот факт что Ливер единственная из 8 этих команд может дать бой Сити. и если 8×3 то это +24 очка в капилку Ливера. но не всем командам из этого списка удалось отобрать очки у Сити
sihafazatron
sihafazatron ответ ZaZizu (раскрыть)
21 июля в 09:50
Потому что Арсенал был инициатором того, что первые 8 команд АПЛ восстали против сити. А Суд признал мс невиновными)))
ZaZizu
ZaZizu
21 июля в 09:32
Пеп,мы о вас можем сказать аналогично :нарушая ффп,вы убиваете конкуренцию и Футбол! на что вам обижаться?
feris1
feris1
21 июля в 09:15
    LMI
    LMI
    21 июля в 08:28
    Херню несет Пеп. Ищет врагов по чем зря. Не верю я что мы там были какими-то главными зачинщиками "преследования" МС. Глупость
    VAN ARM
    VAN ARM
    21 июля в 07:47
    это всё проза)))) поэзия на поле)))
    112910415
    112910415
    21 июля в 07:44
    а ведь надо было побеждать принципиальных недоброжелателей !
    shlomo
    shlomo
    21 июля в 07:39
    Каждый имеет право высказаться
    mihaluch
    mihaluch
    21 июля в 07:39
    Денег в Арсенале не хватает
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