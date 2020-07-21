Гвардиола: «Уважаю „Арсенал“ за то, что они делают на поле, но не вне его»

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21 июля 2020, 07:36

Главный тренер «Манчестер Сити» после поражения от «Арсенала» (0:2) в полуфинале Кубка Англии рассказал о своём отношении к лондонскому клубу.

После того, как мы проигрываем, мы жмём друг другу руки. Я всегда отдаю должное сопернику и уважаю его. Я со всем уважением отношусь к «Арсеналу» за то, что они делают на поле, но не за его пределами. Я их поздравляю и желаю удачи в финале.