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Лоран Блан готовится стать новым тренером «Барселоны»

22 июля 2020, 09:57

Diario Sport сообщает, что бывший тренер сборной Франции и ПСЖ Лоран Блан готовится стать новым тренером «Барселоны».

Утверждается, что руководство каталонского клуба определилось со следующим наставником, если Кике Сетьен покинет испанский коллектив этим летом. 

Окончательное решение по тренеру будет приниматься после участия «Барселоны» в Лиге чемпионов. 

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
22 июля в 22:46
Речь идет во ВОЗМОЖНОМ новом тренере для Барселоны, но обсуждают фанаты реала. Странно. Лорана Блана я не знаю. Хотелось бы Эрика Тен Хага.
BARRRS
BARRRS
22 июля в 19:06, ред.
Сэтьен будет еще один год, затем будет смена президента и тренера. Так что пощелкаем семки азербаджанские еще годик.

АХа-ха)
Шишанутый
Шишанутый ответ DXTK (раскрыть)
22 июля в 16:00
Блану не придется тренеровать. Тренеровать будет гном. Задача Блана исполнять его приказы и седеть на скамейке как манекен создавая видемость тренера. Через год получит пинка под зад за проваленый результат и солидную компенсацию.
NGYRZ
NGYRZ
22 июля в 12:26
Фанаты Барселонаы молчат, если вдруг не получится у Блана не выглядеть опять и'диотами(как было не раз), забегая наперед и раздавая авансы Блану.


Кстати, Блан та мужик серьезный и авторитетный, может Месси и пинка под зад дать, задумайтесь об этом фанаты Барселоны, готовы ли вы к такому повороту!
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 10:40
Осталось малость, согласовать с гномом.
Варвар7
Варвар7
22 июля в 10:38
Любопытно, что из этого выйдет.
Арбалет
Арбалет
22 июля в 10:35
Крайне тяжело будет с меськой.
starche
starche
22 июля в 10:31, ред.
Последние физруки были сонными, безликими мухами.
starche
starche
22 июля в 10:29
Пепка нужен.
112910415
112910415
22 июля в 10:22
надо испить эту чашу до дна ...
DXTK
DXTK
22 июля в 10:11
Блан хороший специалист, правда давно никого не тренировал, и как стала бы Барса при нем играть.

Сетьен, попал. ну во первых тренер тут не причем, очки потеряла команда и то что титул достался Реалу, это осечка команды в целом. А На ЛЧ, я вообще не верю что Барса сможет выйти в финал. мне кажется два года подряд у сине-гранатовых было куда больше возможностей это сделать чем сейчас, но сами отдавали два раза соперникам отыграть гандикап в три мяча.

А на работу Блана хотелось бы посмотреть, а то что-то потерялся.
нечитайло
нечитайло
22 июля в 10:11
Прикольно
drug01
drug01
22 июля в 10:10
Буде очень сложно,,!
Zimmer
Zimmer
22 июля в 10:03
Дай Бог, пусть пробует.
For56tas
For56tas
22 июля в 10:01
Это хороший вариант.
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