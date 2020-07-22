Лоран Блан готовится стать новым тренером «Барселоны»

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22 июля 2020, 09:57

Diario Sport сообщает, что бывший тренер сборной Франции и ПСЖ готовится стать новым тренером «Барселоны».

Утверждается, что руководство каталонского клуба определилось со следующим наставником, если Кике Сетьен покинет испанский коллектив этим летом.

Окончательное решение по тренеру будет приниматься после участия «Барселоны» в Лиге чемпионов.