Diario Sport сообщает, что бывший тренер сборной Франции и ПСЖ Лоран Блан готовится стать новым тренером «Барселоны».
Утверждается, что руководство каталонского клуба определилось со следующим наставником, если Кике Сетьен покинет испанский коллектив этим летом.
Окончательное решение по тренеру будет приниматься после участия «Барселоны» в Лиге чемпионов.
Сетьен, попал. ну во первых тренер тут не причем, очки потеряла команда и то что титул достался Реалу, это осечка команды в целом. А На ЛЧ, я вообще не верю что Барса сможет выйти в финал. мне кажется два года подряд у сине-гранатовых было куда больше возможностей это сделать чем сейчас, но сами отдавали два раза соперникам отыграть гандикап в три мяча.
А на работу Блана хотелось бы посмотреть, а то что-то потерялся.
Сетьен, попал. ну во первых тренер тут не причем, очки потеряла команда и то что титул достался Реалу, это осечка команды в целом. А На ЛЧ, я вообще не верю что Барса сможет выйти в финал. мне кажется два года подряд у сине-гранатовых было куда больше возможностей это сделать чем сейчас, но сами отдавали два раза соперникам отыграть гандикап в три мяча.
А на работу Блана хотелось бы посмотреть, а то что-то потерялся.