Владелец «Лидса» подтвердил слухи об Ибрагимовиче и Кавани

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани подтвердил слухи о том, что клуб проявлял интерес к нападающему «Милана» и форварду , находящемуся в статусе свободного агента.

Помимо своих талантов, Кавани мог бы внести свой вклад благодаря своим физическим показателям и адаптироваться здесь, но я никогда не говорил о нём с тренером.

Однако, мы, конечно, думали о нём, и мы посмотрим, что будет дальше, учитывая, что он по-прежнему доступен как свободный агент.

Что касается Ибрагимовича, несомненно, это будет тяжело. Мы пытались подписать его в январе, но он выбрал «Милан», и сделка сорвалась. Теперь я думаю, что уже слишком поздно. В английском футболе другая интенсивность.