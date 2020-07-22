ГлавнаяНовости

Владелец «Лидса» подтвердил слухи об Ибрагимовиче и Кавани

22 июля 2020, 05:30

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани подтвердил слухи о том, что клуб проявлял интерес к нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу и форварду Эдинсону Кавани, находящемуся в статусе свободного агента.

Помимо своих талантов, Кавани мог бы внести свой вклад благодаря своим физическим показателям и адаптироваться здесь, но я никогда не говорил о нём с тренером.

Однако, мы, конечно, думали о нём, и мы посмотрим, что будет дальше, учитывая, что он по-прежнему доступен как свободный агент.

Что касается Ибрагимовича, несомненно, это будет тяжело. Мы пытались подписать его в январе, но он выбрал «Милан», и сделка сорвалась. Теперь я думаю, что уже слишком поздно. В английском футболе другая интенсивность.

Напомним, недавно «Лидс» гарантировал себе участие в АПЛ в следующем сезоне.

Все новости
Слухи«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника «Шальке» Кабака
Сегодня, 00:08 Комментарии6
Слухи«Боруссия» нашла замену Санчо в «Лилле»
Вчера, 17:05 Комментарии4
СлухиСпортивный директор «Милана» заинтересован в трансфере Ал. Миранчука
Вчера, 11:36 Комментарии13
Конте: «Месси не перейдет в „Интер“ даже в фэнтези-футболе»
Вчера, 09:24 Комментарии16
Слухи«Лидс» заинтересован в трансфере голкипера «Арсенала»
Вчера, 00:50 Комментарии16
СлухиЛэмпард хочет подписать Стоунза
Вчера, 00:22 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
22 июля в 10:10
Надеюсь он шутит или отвлекает внимание от других более реальных и нужных трансферов.
STVA 1
STVA 1
22 июля в 07:23
Время покажет... А то может это просто разговоры.
ДАША Д
ДАША Д
22 июля в 06:50
Похоже у клуба очень много денег.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
22 июля в 06:08
Это весьма любопытно
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 05:33
Будут суперклуб делать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100