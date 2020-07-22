Ареоля купил дом в Лондоне. Вратарь может перейти в «Челси»

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля может стать игроком «Челси».
Вчера супруга 27-летнего вратаря сообщила о том, что их семья переехала в Лондон.
Несколько лет назад мы мечтали иметь собственный дом в Лондоне. Теперь наша мечта сбылась.
Ареоля приобрёл дом в столице Великобритании около девяти месяцев назад, но семья переехала на новое место только на этой неделе (после ремонта и обустройства).
Отмечается, что «Челси» готов заплатить ПСЖ 20 млн фунтов стерлингов за переход французского голкипера. Также «синие» рассматривают вариант с арендой игрока.
Напомним, что «Челси» активно ищет замену для Кепы Аррисабалаги, который неудачно проводит свой второй сезон в лондонском клубе.
за Юве же болеют с деревень вокруг, ну и малолетнее глорье... в том числе и один мальчик из далекой, сказочной страны Думбабвы.
за Юве же болеют с деревень вокруг, ну и малолетнее глорье... в том числе и один мальчик из далекой, сказочной страны Думбабвы.