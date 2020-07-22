Ареоля купил дом в Лондоне. Вратарь может перейти в «Челси»

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22 июля 2020, 08:35

Голкипер ПСЖ может стать игроком «Челси».

Вчера супруга 27-летнего вратаря сообщила о том, что их семья переехала в Лондон.

Несколько лет назад мы мечтали иметь собственный дом в Лондоне. Теперь наша мечта сбылась.

Ареоля приобрёл дом в столице Великобритании около девяти месяцев назад, но семья переехала на новое место только на этой неделе (после ремонта и обустройства).

Отмечается, что «Челси» готов заплатить ПСЖ 20 млн фунтов стерлингов за переход французского голкипера. Также «синие» рассматривают вариант с арендой игрока.

Напомним, что «Челси» активно ищет замену для Кепы Аррисабалаги, который неудачно проводит свой второй сезон в лондонском клубе.