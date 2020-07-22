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Ареоля купил дом в Лондоне. Вратарь может перейти в «Челси»

22 июля 2020, 08:35

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля может стать игроком «Челси».

Вчера супруга 27-летнего вратаря сообщила о том, что их семья переехала в Лондон.

Несколько лет назад мы мечтали иметь собственный дом в Лондоне. Теперь наша мечта сбылась.

Ареоля приобрёл дом в столице Великобритании около девяти месяцев назад, но семья переехала на новое место только на этой неделе (после ремонта и обустройства).

Отмечается, что «Челси» готов заплатить ПСЖ 20 млн фунтов стерлингов за переход французского голкипера. Также «синие» рассматривают вариант с арендой игрока.

Напомним, что «Челси» активно ищет замену для Кепы Аррисабалаги, который неудачно проводит свой второй сезон в лондонском клубе.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ denmig (раскрыть)
23 июля в 00:30
    denmig
    denmig
    22 июля в 09:31
    А я купил дом в Турине и , что, мне теперь в Ювентус переходить!?
    311
    311
    22 июля в 09:30
    Альфонс по миру пустит Грановскую!)
    Lazurny
    Lazurny
    22 июля в 09:22
    Теперь Челси никуда не денется.
    dimagas2
    dimagas2
    22 июля в 09:09
    Почему не в КПР или Фулхем?)))
    Литейный 4
    Литейный 4
    22 июля в 08:59
    У них домов разбросано по стране
    STVA 1
    STVA 1
    22 июля в 08:52
    Значит перейдёт
    shlomo
    shlomo
    22 июля в 08:46
    Удачи в новом клубе!
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