ГлавнаяНовости

У исландских игроков ЦСКА подозрение на коронавирус

22 июля 2020, 16:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Футболисты ЦСКА сдали тесты на коронавирус перед матчем 30-го тура РПЛ против «Тамбова».

Как сообщается, у большинства игроков результаты тестов оказались отрицательными. Однако показания Хордура Магнуссона и Арнора Сигурдссона признаны подозрительными.

Отмечается, что оба игрока изолированы от команды, но вероятность заражения исландских легионеров крайне мала.

Все новости
ОфициальноЦСКА: «Магнуссон и Сигурдссон изолированы от команды»
22 июля Комментарии15
СлухиНа базе «Спартака» проводится дезинфекция из-за коронавируса
19 июля Комментарии15
Эдер получил травму в матче против ЦСКА
16 июля Комментарии6
16-летний вратарь, которого ударило молнией, выписан из больницы
16 июля Комментарии6
Игроки «Сочи» без масок прогулялись по Нижнему Новгороду
16 июля Комментарии7
Агент Мевли: «Миха заболел, но нет подтверждения, что у него коронавирус»
16 июля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
22 июля в 21:32
Будем надеяться что тесты окажутся ошибочными.
И повторные тесты будут хорошими.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
22 июля в 17:35
Плохо если так. Ни кто не застрахован. Начнутся игры, а тут осень - зима и коронавирус.
. И как, если что...???? Получится опять рваный чемпионат, или того еще хуже.
SHMEL
SHMEL
22 июля в 17:32
Получается, что сегодня эти парни нам не помогут? Жаль.
Санчо Панса
Санчо Панса
22 июля в 17:27
Надеюсь, что это всего лишь подозрение, не более того! Во всяком случае здоровья обоим армейским викингам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
22 июля в 17:19
Новость не ахти, переживём. И не такие коллизии проходили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Valeleo (раскрыть)
22 июля в 17:16
Конного грипа в природе нет, а вот свиной есть.)))
Valeleo
Valeleo
22 июля в 17:06
Это конный грипп, цска на полгода в карантин.
cska59
cska59
22 июля в 17:05
Похоже эта напасть и новый сезон скомкает .
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 17:00
не радует сия новость
cska vperiod
cska vperiod
22 июля в 17:00
Взялись за ЦСКА, Миллер работает за то, что мы поддержали свиней в кубковой игре.
Давайте думать
Давайте думать
22 июля в 16:28
Манту пропишите всем легам ахахаха
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 16:16
Сыграют с Тамбовом, а дальше можно карты и раскрыть.
CSKA2012
CSKA2012
22 июля в 16:09
Спецом отлучили , чтобы шансы победить у Тамбова выше были , сейчас Васина поставят в основу и все 5 место обеспеченно.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 16:07
Здоровья парням!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100