У исландских игроков ЦСКА подозрение на коронавирус

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22 июля 2020, 16:05

Футболисты ЦСКА сдали тесты на коронавирус перед матчем 30-го тура РПЛ против «Тамбова».

Как сообщается, у большинства игроков результаты тестов оказались отрицательными. Однако показания и признаны подозрительными.

Отмечается, что оба игрока изолированы от команды, но вероятность заражения исландских легионеров крайне мала.