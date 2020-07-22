У исландских игроков ЦСКА подозрение на коронавирус

Футболисты ЦСКА сдали тесты на коронавирус перед матчем 30-го тура РПЛ против «Тамбова».
Как сообщается, у большинства игроков результаты тестов оказались отрицательными. Однако показания Хордура Магнуссона и Арнора Сигурдссона признаны подозрительными.
Отмечается, что оба игрока изолированы от команды, но вероятность заражения исландских легионеров крайне мала.
. И как, если что...???? Получится опять рваный чемпионат, или того еще хуже.
. И как, если что...???? Получится опять рваный чемпионат, или того еще хуже.