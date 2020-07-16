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Футболисты «Сочи» заболели коронавирусом ещё несколько дней назад

16 июля 2020, 18:32
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиТех. поражение

Футболисты «Сочи» заболели коронавирусом ещё несколько дней назад, однако выяснилось это только по прилёте в Нижний Новгород.

Как сообщается, 14 июля вся команда сдала тесты на коронавирус, результаты которых должны были прийти вчера, чего не произошло. Команда отправилась на матч против «Тамбова», не дожидаясь результатов.

9 положительных результатов тестов пришли только сегодня. Отмечается, что 6 футболистов, 2 тренера и оператор клуба заболели коронавирусом.

Симптомы были только у защитника «Сочи» Михи Мевли, который не отправился с командой в Нижний Новгород.

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Все комментарии
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
16 июля в 20:59
ну а когда шашлык бушь хавать всегда спартачей вспоминай на то вы вместе и существуете бомж и свинина
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
16 июля в 20:58
глянь на ваше пугало мишу баярского этот с детства с кароновирусом ходит баярышника выпил и норм а вы говорите китайцы
бензиновый учитель физкультуры
бензиновый учитель физкультуры ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
16 июля в 20:56
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    16 июля в 20:37
    Срочно нужно проверить спартак независимыми экспертами. Нам зараза в Петербурге не нужна!
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 июля в 20:03
    Вывод:Бардак.
    Mi6
    Mi6
    16 июля в 19:43
    А вот и обратка прилетела
    Ноющий модераторам
    Ноющий модераторам
    16 июля в 19:39
    Как только Спартак приехал, так сразу Сочи заразились. Видать у них поддельные тесты, чтобы не вылететь в пердив.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    16 июля в 19:37
    Ох, беда, беда... Быть беде, мне кажется! Теперь держим кулачки, чтобы это не распространилось на других.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    16 июля в 19:32
      andrefino13
      andrefino13
      16 июля в 19:29
      Все лежат температура?
      VAN ARM
      VAN ARM
      16 июля в 19:17
      два технаря им влепить))) у них даже детсада на игру нет)))))
      Legend 6
      Legend 6 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      16 июля в 19:13
      А в следующем туре они играть будут против Крыльев?
      бензиновый учитель физкультуры
      бензиновый учитель физкультуры ответ Храневец (раскрыть)
      16 июля в 19:10
      вообще уже позорище стали дубиналами лучше у ментов получается чем ногами мяч?)
      бензиновый учитель физкультуры
      бензиновый учитель физкультуры ответ Храневец (раскрыть)
      16 июля в 19:09
      а динамо как там бежит?)
      бензиновый учитель физкультуры
      бензиновый учитель физкультуры ответ nubom (раскрыть)
      16 июля в 19:08
        Храневец
        Храневец
        16 июля в 19:06
          nubom
          nubom ответ kotmyshka (раскрыть)
          16 июля в 19:04
          Конечно, я имею ввиду осень..
          LOpp
          LOpp
          16 июля в 19:01, ред.
          kotmyshka
          kotmyshka
          16 июля в 19:01
          разумеется, не сегодня
          nubom
          nubom
          16 июля в 19:00
          Очень опасаюсь, что после получения непредвзятых результатов анализов на COVID все наши клубы будут исключены из европейских кубков...
          бензиновый учитель физкультуры
          бензиновый учитель физкультуры ответ тумба-юмба (раскрыть)
          16 июля в 18:59
            бензиновый учитель физкультуры
            бензиновый учитель физкультуры
            16 июля в 18:58
            ну да ну да) смешно всё это и глупо тем более если уже такая новость летит то напишите это не в редакции "слухи" а то только слухи и идут хочется как бы достоверности
            bezbiletnik
            bezbiletnik
            16 июля в 18:55
              mensk
              mensk
              16 июля в 18:52
              Какая безалаберность...
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ Legend 6 (раскрыть)
              16 июля в 18:52
              А это значит, что либо в прошлом туре со Спартаком они играли с вирусом, либо Спартак их заразил. В любом случае вина клуба Сочи очевидна.
              тумба-юмба
              тумба-юмба
              16 июля в 18:37
              Лишить зенит чемпионства,дюкова под суд,сочи расформировать.
              cska vperiod
              cska vperiod
              16 июля в 18:37
              Теперь весь Н. Новгород отправян на карантин.
              Legend 6
              Legend 6
              16 июля в 18:33
              Что это значит?
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