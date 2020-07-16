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16 июля 2020, 18:32

Футболисты «Сочи» заболели коронавирусом ещё несколько дней назад, однако выяснилось это только по прилёте в Нижний Новгород.

Как сообщается, 14 июля вся команда сдала тесты на коронавирус, результаты которых должны были прийти вчера, чего не произошло. Команда отправилась на матч против «Тамбова», не дожидаясь результатов.

9 положительных результатов тестов пришли только сегодня. Отмечается, что 6 футболистов, 2 тренера и оператор клуба заболели коронавирусом.

Симптомы были только у защитника «Сочи» , который не отправился с командой в Нижний Новгород.