Савин: «„Тамбов“ может отказаться от участия в РПЛ в пользу „Крыльев“»

Бывший форвард «Крыльев Советов» заявил, что «Тамбову» могут предложить деньги, чтобы они отказались от места в РПЛ в пользу самарского клуба.

Говорят, что 300-500 млн рублей сейчас едет в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет.