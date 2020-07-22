Савин: «„Тамбов“ может отказаться от участия в РПЛ в пользу „Крыльев“»

Бывший форвард «Крыльев Советов» Евгений Савин заявил, что «Тамбову» могут предложить деньги, чтобы они отказались от места в РПЛ в пользу самарского клуба.
Говорят, что 300-500 млн рублей сейчас едет в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет.
Одни покупают на юбилей 95 лет, другие что бы не вылететь в ФНЛ.))
Одни покупают на юбилей 95 лет, другие что бы не вылететь в ФНЛ.))
Чтоб освободить место Оренбургу, например)
РПЛ такая РПЛ...
Чтоб освободить место Оренбургу, например)
РПЛ такая РПЛ...
У половины команд денег нет, у остальных стадионов.
Каждый год какой то исчезает.
Позор одним словом)
В такой огромной стране 16 команд не можем собрать в одной лиге
У половины команд денег нет, у остальных стадионов.
Каждый год какой то исчезает.
Позор одним словом)
В такой огромной стране 16 команд не можем собрать в одной лиге