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Савин: «„Тамбов“ может отказаться от участия в РПЛ в пользу „Крыльев“»

22 июля 2020, 21:09

Бывший форвард «Крыльев Советов» Евгений Савин заявил, что «Тамбову» могут предложить деньги, чтобы они отказались от места в РПЛ в пользу самарского клуба.

Говорят, что 300-500 млн рублей сейчас едет в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдет.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
23 июля в 10:21
Откуда у Крыльев деньги, сами на грани банкротства ходили весь сезон, а вообще это прискорбно. Одним можно покупать кубок и чемпионства, вторым места в таблице, не чемпионат а смех.
Boxert
Boxert
23 июля в 00:50
А продавать места в РПЛ еще не начали?
Legend 6
Legend 6 ответ youtomee (раскрыть)
22 июля в 22:27
Чеоси забашлял Ливеру и попал Лигу чемпионов
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Чист (раскрыть)
22 июля в 22:03
интереса нет, есть распил бюджетных денег области
Чист
Чист ответ shlomo (раскрыть)
22 июля в 21:49
уефа видать тоже далеко не уехала -кормятсявместе оденако
Sandr2011
Sandr2011
22 июля в 21:47
Пипец, дожили
Чист
Чист
22 июля в 21:46
одно не пойму почему разрешают -если у команды нету стадиона а болелам они не видят свою команду что за интерес то
За адекватность
За адекватность
22 июля в 21:41
"Говорят, что в Москве кур доят." Но вбросить для хайпа святое дело.
oFANATo
oFANATo
22 июля в 21:40
СРАМОТА, чемпионат покупных мест.
Одни покупают на юбилей 95 лет, другие что бы не вылететь в ФНЛ.))
Николай 86
Николай 86 ответ Трезвый повар (раскрыть)
22 июля в 21:39
Не факт, что они расстроятся от дисквалификации, может так и было задумано))
Чтоб освободить место Оренбургу, например)
РПЛ такая РПЛ...
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 21:30
Если так произойдёт тогда надо оба клуба дисквалифицировать. Не хватало ещё торговать местом в ПЛ
youtomee
youtomee
22 июля в 21:23
какой-то цирк, вот так бы в Англии, читаешь новости: Норвич забашлял Уотфорду и остался в АПЛ
Igo0rek
Igo0rek ответ ошалевший (раскрыть)
22 июля в 21:22
А что может сделать УЕФА? Максимум исключить из турниров под эгидой УЕФА. Во внутренних делах чемпионатов, они не имеют власти.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
22 июля в 21:22
В ЛЧ злые Ливерпули бегают. Лучше у гинера ЛЕ приобрести, там болгары с венграми, но тоже злые. Да и денежке гинер будет рад, всё равно одни позоры...
cska vperiod
cska vperiod ответ cska1948 (раскрыть)
22 июля в 21:22
У федуна денег не хватит, миллер сам сбился с счёту сколько ему обошлась ЛЧ.
ошалевший
ошалевший
22 июля в 21:20
а это вообще законно? продавать прописку,пора уже уефа вмешаться в этот беспредел
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
22 июля в 21:19
Классный у нас все таки чемпионат))
У половины команд денег нет, у остальных стадионов.
Каждый год какой то исчезает.
Позор одним словом)
В такой огромной стране 16 команд не можем собрать в одной лиге
cska1948
cska1948
22 июля в 21:17
Почему тогда и Федуну не купить у Миллера место в ЛЧ?
Vredinka_online
Vredinka_online
22 июля в 21:16
Хотя эти деньги помогут Тамбову финансово. Погасят долги по зарплате.
Литейный 4
Литейный 4
22 июля в 21:15
Интересный вариант. Не хочется расставаться с Самарой. Гыгыгы
Vredinka_online
Vredinka_online
22 июля в 21:15
Очень надеюсь, что это не правда.
112910415
112910415
22 июля в 21:14
Такие времена
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 21:13
Удивительная ситуация , если это правда. Хотя команда без стадиона не должна была играть в РПЛ.
shlomo
shlomo
22 июля в 21:10
Деньги решат все
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