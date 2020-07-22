Широков — о «Крыльях Советов»: «15-е место — это вылет»

Бывший полузащитник «Спартака» отреагировал на новость о том, что «Крылья Советов» намерены передать письмо в РПЛ по поводу своего вылета в ФНЛ по итогам сезона.

Терюшков сказал, что играть «Химки» будут в РПЛ . Да? Решение принято, как я понимаю, на самом верху. Поэтому можно с уверенностью сказать, что будут. Они уже лицензировались и дали гарантии.

«Крылья» могут занять 13-14 место? Нет. Они сейчас рассказывают сказки, что их там кто-то обидел, а кто даст гарантии, что они выиграли бы у «Сочи»? С чего вдруг у них уверенность взялась? 15-е место — это вылет.