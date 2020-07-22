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Широков — о «Крыльях Советов»: «15-е место — это вылет»

22 июля 2020, 19:08

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на новость о том, что «Крылья Советов» намерены передать письмо в РПЛ по поводу своего вылета в ФНЛ по итогам сезона.

Терюшков сказал, что играть «Химки» будут в РПЛ. Да? Решение принято, как я понимаю, на самом верху. Поэтому можно с уверенностью сказать, что будут. Они уже лицензировались и дали гарантии.

«Крылья» могут занять 13-14 место? Нет. Они сейчас рассказывают сказки, что их там кто-то обидел, а кто даст гарантии, что они выиграли бы у «Сочи»? С чего вдруг у них уверенность взялась? 15-е место — это вылет.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 05:13
это вылет !
но есть ещё вариантик ...
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
22 июля в 19:56
Жаль Самару.
FiZryk
FiZryk
22 июля в 19:51
Банана, банана мама...
Valeleo
Valeleo ответ 1viking17 (раскрыть)
22 июля в 19:17
Он вообще шестерка.
1viking17
1viking17
22 июля в 19:15
Спартаковская шестёрка
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 19:15
а с его ты умник бестолковый взял что нет?))))
For56tas
For56tas
22 июля в 19:10
Да это так и есть.
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