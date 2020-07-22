Гендир «Ротора»: «Хотим закрепиться в РПЛ»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о планах клуба на следующий сезон.
Мы примем участие в чемпионате РПЛ сезона-2020/21, другие варианты и не рассматриваются. В четверг должно состояться общее заседание РПЛ, на котором нас должны принять в члены лиги.
В это тяжелое время наше финансовое положение стабильно. У нас нет задержек по зарплатам перед футболистами, нет долгов перед контрагентами. Я считаю, что это важно. Наш бюджет пока остался на уровне ФНЛ, но я надеюсь, что в начале сезона мы привлечем еще какие-то внебюджетные средства.
Ажиотаж в Волгограде среди болельщиков огромен. Я думаю, что все захотят попасть на первый матч сезона, потому что такого футбола не было в городе 16 лет. Мы очень хотели вернуть большой футбол в город, где болельщики разбираются и очень любят эту игру. Поддержку региона мы ощущаем на протяжении всего нашего существования. Есть всесторонняя поддержка во всем, мы хорошо обеспечены. Основная задача клуба — это закрепиться в РПЛ.