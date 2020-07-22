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Гендир «Ротора»: «Хотим закрепиться в РПЛ»

22 июля 2020, 19:12

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о планах клуба на следующий сезон.

Мы примем участие в чемпионате РПЛ сезона-2020/21, другие варианты и не рассматриваются. В четверг должно состояться общее заседание РПЛ, на котором нас должны принять в члены лиги.

В это тяжелое время наше финансовое положение стабильно. У нас нет задержек по зарплатам перед футболистами, нет долгов перед контрагентами. Я считаю, что это важно. Наш бюджет пока остался на уровне ФНЛ, но я надеюсь, что в начале сезона мы привлечем еще какие-то внебюджетные средства. 

Ажиотаж в Волгограде среди болельщиков огромен. Я думаю, что все захотят попасть на первый матч сезона, потому что такого футбола не было в городе 16 лет. Мы очень хотели вернуть большой футбол в город, где болельщики разбираются и очень любят эту игру. Поддержку региона мы ощущаем на протяжении всего нашего существования. Есть всесторонняя поддержка во всем, мы хорошо обеспечены. Основная задача клуба — это закрепиться в РПЛ.

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spartach091
spartach091
22 июля в 23:55
Рекечинмкому пора в бассейн
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 20:16
ищите спонсора копите деньги)))))
Al Ko
Al Ko
22 июля в 20:09
команда с историей все-таки,давайте
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 19:36
Бюджет резиновый, деньги найдутся
shlomo
shlomo
22 июля в 19:29
Будем посмотреть на ваше хотение....
Valeleo
Valeleo
22 июля в 19:15
Есть шанс отомстить свиньям за произвол в 90-е.
BDA8181
BDA8181
22 июля в 19:14
Удачи Волгоградцам. Надеюсь закрепиться и будут опять показывать интересный футбол.
Romkurch
Romkurch
22 июля в 19:13
Стоит пожелать только удачи!
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