Дзюба продлит контракт с «Зенитом» на два года

Форвард «Зенита» Артем Дзюба близок к продлению соглашения с клубом. Планируется, что стороны объявят о соглашении после финала Кубка России.
Дзюба заключит контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Доход 31-летнего футболиста останется на прежнем уровне - 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом возможных бонусов.
не надо напрягаться
не надо напрягаться
Что ещё нужно для напа? Рубин, например, всей командой за сезон забил лишь на 1 гол больше.
А ехать за границу, с их налогами, отсутствием нужного паспорта, знакомых и друзей - оно ему надо? Да и про возраст не стоит забывать. Так что от добра добра не ищут...
Что ещё нужно для напа? Рубин, например, всей командой за сезон забил лишь на 1 гол больше.
А ехать за границу, с их налогами, отсутствием нужного паспорта, знакомых и друзей - оно ему надо? Да и про возраст не стоит забывать. Так что от добра добра не ищут...
P.S. я бы ни разу не сказал плохого про все Зениты, если бы на поле выходил бы хоть один собственный воспитанник, а за государственные безвозвратные огромные бабки-можно и чемпионом Галактики стать !
P.S. я бы ни разу не сказал плохого про все Зениты, если бы на поле выходил бы хоть один собственный воспитанник, а за государственные безвозвратные огромные бабки-можно и чемпионом Галактики стать !