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Дзюба продлит контракт с «Зенитом» на два года

22 июля 2020, 20:11

Форвард «Зенита» Артем Дзюба близок к продлению соглашения с клубом. Планируется, что стороны объявят о соглашении после финала Кубка России.

Дзюба заключит контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Доход 31-летнего футболиста останется на прежнем уровне - 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом возможных бонусов.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 июля в 19:27
Зидан больше не будет звонить ?
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
23 июля в 09:45
если в день получать 800 штук, зачем куда то ломится и здесь
не надо напрягаться
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ oFANATo (раскрыть)
23 июля в 09:38
ТАМ С ЛЕСОМ ВСЕ НОРМАЛЬНО
Верг
Верг ответ 12й игрок (раскрыть)
23 июля в 01:23
Он в любой свой временной отрезок там никому не в76ся, разве что в чемпионат словении бы взяли
Bikcon
Bikcon
23 июля в 00:56
Дзюба лучший по всем показателям.
12й игрок
12й игрок ответ oFANATo (раскрыть)
22 июля в 23:42
Ясен пень в 31 год то. Твой стёб не в тему
ошалевший
ошалевший ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 июля в 23:16
    Misha78
    Misha78
    22 июля в 22:33
    Хорошая новость.
    oFANATo
    oFANATo
    22 июля в 21:48
    А никто и не сомневался, что Дзюба в Европе никому не нужен.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    22 июля в 21:39
    Дзюба полностью отрабатывает эти деньги. Больше всех забивает, отдаёт голевые передачи.
    Что ещё нужно для напа? Рубин, например, всей командой за сезон забил лишь на 1 гол больше.
    А ехать за границу, с их налогами, отсутствием нужного паспорта, знакомых и друзей - оно ему надо? Да и про возраст не стоит забывать. Так что от добра добра не ищут...
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    22 июля в 21:25
    Ждём в следующем сезоне снова одним из лучших забивак)))
    VV V
    VV V
    22 июля в 21:00, ред.
      Vector-B B
      Vector-B B
      22 июля в 20:54
      Дзюбе повезло играть в чемпе без конкурентов,смысл что то менять)
      shlomo
      shlomo
      22 июля в 20:32
      А молодца.....играет как хочет....и получает как хочет....красота...
      For56tas
      For56tas ответ Dmitry Lipnitsky (раскрыть)
      22 июля в 20:32
      Зенит круче Тоттенхэма.
      Footbolista
      Footbolista ответ Dmitry Lipnitsky (раскрыть)
      22 июля в 20:29
      Экспорт необработанного леса в Англию запрещен...
      VAN ARM
      VAN ARM
      22 июля в 20:15
      будет играть пока в аренду в сочи не отправят))))
      Dmitry Lipnitsky
      Dmitry Lipnitsky
      22 июля в 20:11
      А как же Тоттенхэм?
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