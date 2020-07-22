Дзюба продлит контракт с «Зенитом» на два года

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22 июля 2020, 20:11

Форвард «Зенита» близок к продлению соглашения с клубом. Планируется, что стороны объявят о соглашении после финала Кубка России.

Дзюба заключит контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Доход 31-летнего футболиста останется на прежнем уровне - 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом возможных бонусов.