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«Нижний Новгород» презентовал форму с помощью участниц конкурса красоты

25 июля 2020, 08:47

«Нижний Новгород» показал новую форму на следующий сезон.

В фотосессии принимали участие девушки из местного конкурса красоты.

Недавно появились фото новой резервной формы «Барселоны».

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Все комментарии
Carcasss
Carcasss ответ Шишанутый (раскрыть)
25 июля в 18:29
При чём тут вообще Зенит и фанатство?
Просто люблю зрелых сочных тёлок, а не это вот прыщавое малолетнее безобразие)
Шишанутый
Шишанутый ответ Carcasss (раскрыть)
25 июля в 17:22
Не удивлен услышать такое от фаната Зенита.
Carcasss
Carcasss
25 июля в 10:32
Стремненькие все какие)
Jantu
Jantu
25 июля в 09:29
    Aчиститель
    Aчиститель ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    25 июля в 09:20
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ Смольчик (раскрыть)
      25 июля в 09:16
      За Зенит играл открытый гей Молло и сейчас всякие гомосексуалисты есть типа Дзюбы-Азмуна
      Abverin
      Abverin
      25 июля в 09:13
      В спартаке форму будут представлять Тили-Крали.
      Смольчик
      Смольчик ответ Опасный хулиган (раскрыть)
      25 июля в 09:11
      Вы откуда знаете, если у вас гей Жиго играет?
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      25 июля в 08:59
        Bikcon
        Bikcon
        25 июля в 08:54
        Лишь бы играли не как участницы.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        25 июля в 08:50, ред.
        Киперша - агонь! И глаза хитрющие ;)
        А если серьёзно ,на таких стройняшек специальный комплект шить надо.
        Не думаю ,что футболисты с их мышцами и кубиками влезут в такой размерчик футболок.
        А так идея очень креативная, респект...
        shlomo
        shlomo
        25 июля в 08:49
        А чё...так можно было?.....
        Boxert
        Boxert
        25 июля в 08:48
        Тоже один из вариантов.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        25 июля в 08:47
        Нормальное развитие событий...
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