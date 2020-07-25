«Нижний Новгород» презентовал форму с помощью участниц конкурса красоты

«Нижний Новгород» показал новую форму на следующий сезон.
В фотосессии принимали участие девушки из местного конкурса красоты.
Недавно появились фото новой резервной формы «Барселоны».
«Нижний Новгород» показал новую форму на следующий сезон.
В фотосессии принимали участие девушки из местного конкурса красоты.
Недавно появились фото новой резервной формы «Барселоны».
Просто люблю зрелых сочных тёлок, а не это вот прыщавое малолетнее безобразие)
Просто люблю зрелых сочных тёлок, а не это вот прыщавое малолетнее безобразие)
А если серьёзно ,на таких стройняшек специальный комплект шить надо.
Не думаю ,что футболисты с их мышцами и кубиками влезут в такой размерчик футболок.
А так идея очень креативная, респект...
А если серьёзно ,на таких стройняшек специальный комплект шить надо.
Не думаю ,что футболисты с их мышцами и кубиками влезут в такой размерчик футболок.
А так идея очень креативная, респект...