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ЦСКА утвердил стратегию развития клуба до окончания сезона-2022/23

25 июля 2020, 16:04

Пресс-служба ЦСКА объявила о результатах заседания совета директоров, которое было посвящено итогам сезона-2019/2020.

Для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/23.

Целью реализации стратегии определено достижение клубом ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба. Также определены ключевые направления развития инфраструктуры и увеличения доходной части бюджета клуба.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
25 июля в 18:43
Самое главное, что нужно возвращать себе российское чемпионство! Четыре года без титула это много. ЦСКА ведь не Спартак, в конце то концов) Да и в Европе уже пора о себе громко заявить!
Константин Белых
Константин Белых
25 июля в 18:21, ред.
Идеальный план для всех не только ЦСКА покупать игроков в рост и перепродавать когда будет пик развития. Идеальный пример Боруссия Шахтер Донецк и Бенфика-великие продавцы. Нас это тоже касается. Будем надеяться на хорошую селекцию и мозги руководства. К Зениту это не относится-оно ему не гадо.
КЭТиК
КЭТиК
25 июля в 18:19
Гинер за все заплатит
VAN ARM
VAN ARM
25 июля в 18:12
и где план развития?? хрень какая то)))
bsww
bsww ответ Великолепный (раскрыть)
25 июля в 18:07
А точно млн рублей, а не млрд?
Армейская душа
Армейская душа ответ Lukajs (раскрыть)
25 июля в 17:53
Ты уверен, что у Миллера хватит денег чтобы опять оплатить нужную разницу в счёте?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ andrefino13 (раскрыть)
25 июля в 17:42, ред.
Уважаемый, во первых такая информация не разглашаться, а во- вторых, мой текст простая констатация, не более того. Честно говоря мне это неиннтересно. И в заключение, уважаемый. Как только ты напишешь что либо про свой клуб, я тут же порекомендую тебе должность в структуре этого клуба. Это называется симметричный ответ, а в просторечии " тем же концом и по тому же месту" Удачи в личной жизни.
Великолепный
Великолепный
25 июля в 17:06, ред.
Вот и отлично. Значит все по плану.
Тем более Футбольный ЦСКА увеличил уставный капитал в 4,5 раза
По информации «РБ-Бизнес», футбольный ЦСКА после приобретения госкорпорацией ВЭБ доли в клубе увеличил уставный капитал до 7,4 млн рублей. Ранее уставный капитал клуба составлял 1,7 млн рублей.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska vperiod (раскрыть)
25 июля в 17:02
И что мы узнали о развитии клуба на ближайшие три года??? А ведь ничего. Хотя клуб наш всегда старался быть "тихим" и все что там делается не выносится наружу. Может оно и правильно?!?
th83ccexs2zk
th83ccexs2zk
25 июля в 17:01
Это весьма любопытно
cska vperiod
cska vperiod ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 июля в 16:49
Клуб с лозунгами находится на седьмом месте а мы как никак на четвёртом.
Lukajs
Lukajs ответ Армейская душа (раскрыть)
25 июля в 16:49
Наоболрот попасть, не каждая команда 8 или 5 мячей в кубке пропускает.
andrefino13
andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 июля в 16:44
Войдите в совет директоров и все узнаете.
112910415
112910415
25 июля в 16:43
Общие фразы редко помогают успеху
Армейская душа
Армейская душа ответ Lazurny (раскрыть)
25 июля в 16:36
И вам на минское Динамо не попасть
Leha-ha50
Leha-ha50
25 июля в 16:26
Конкретики никакой. Одни лозунги и пожелания.
Yurza
Yurza
25 июля в 16:15
Автор стратегии получил кругленькую сумму.
Aчиститель
Aчиститель
25 июля в 16:13
Будут продавать марки Почты России на стадионе со ста зрителями, вот и весь источник дохода.
Don trambon
Don trambon ответ Lazurny (раскрыть)
25 июля в 16:13
Вы хоть умойтесь, причешитесь, побрейтесь и устраните запах перегара перед встречей с Бенфикой, а то им не приятно вас .... ))0
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 июля в 16:11, ред.
Общие фразы и ничего конкретного. Доходная часть бюджета это инвестирование нового владельца, или доходы от продажи игроков, или спонсорские поступления, или бонусы УЕФА, или продажа билетов и атрибутика? Как то оасплывчато.
Lazurny
Lazurny
25 июля в 16:11
Главное, не попасть в ЛЕ на Ференцварош или Лудогорец, а то пиши пропало, крах.
shlomo
shlomo
25 июля в 16:05
Посмотрим как будут реализовывать...
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