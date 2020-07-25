ЦСКА утвердил стратегию развития клуба до окончания сезона-2022/23

Пресс-служба ЦСКА объявила о результатах заседания совета директоров, которое было посвящено итогам сезона-2019/2020.
Для улучшения результатов была разработана и утверждена стратегия развития клуба до окончания сезона-2022/23.
Целью реализации стратегии определено достижение клубом ЦСКА устойчивых высоких результатов при формировании долгосрочной финансово устойчивой модели развития клуба. Также определены ключевые направления развития инфраструктуры и увеличения доходной части бюджета клуба.
Тем более Футбольный ЦСКА увеличил уставный капитал в 4,5 раза
По информации «РБ-Бизнес», футбольный ЦСКА после приобретения госкорпорацией ВЭБ доли в клубе увеличил уставный капитал до 7,4 млн рублей. Ранее уставный капитал клуба составлял 1,7 млн рублей.
Тем более Футбольный ЦСКА увеличил уставный капитал в 4,5 раза
По информации «РБ-Бизнес», футбольный ЦСКА после приобретения госкорпорацией ВЭБ доли в клубе увеличил уставный капитал до 7,4 млн рублей. Ранее уставный капитал клуба составлял 1,7 млн рублей.