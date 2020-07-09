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«Уфа»: «Желаем Шамилю Газизову больших побед в новом клубе»

09 июля 2020, 18:13

«Уфа» на официальном сайте объявила об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Специалист займет аналогичную должность в «Спартаке».

Шамиль Газизов возглавил уфимский клуб летом 2012 года. За 8 лет его работы генеральным директором ФК «Уфа» команда добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан. Под руководством Шамиля Газизова «Уфа» преодолела путь от команды ФНЛ до элиты российского футбола, дебютировала в еврокубках и на данный момент является одним из самых крепких, и стабильных клубов Российской Премьер-Лиги. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 июля в 19:06
Это на поверхности. Копай глубже, там родственные интересы. Газизов стоял у истоков Башнефти и сейчас совладелец. Нефтяной бизнес не чужд ни тому, ни другому. Но если Шамилю удалось построить мостик между нефтью и футболом, то Федун никак не может. Учитывая немного их разные калибры в нефтяном бизнесе Федун не счел для себя зазорным перенять опыт коллеги. Хотя по большому счету Федуну футбол и Спартак не нужны от слова совсем. Спартак - это прикрытие для освоения Тушина - одного из перспективных районов Москвы. А Спартак - это бантик на шее у коровы для привлечения внимания быков. Я не слишком сложно и двусмысленно выразился?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июля в 18:32
Давно надо было приглашать...
История встреч....Газизов - Федун...5:4...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 18:14
Я тоже желаю...
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