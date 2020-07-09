«Уфа»: «Желаем Шамилю Газизову больших побед в новом клубе»

«Уфа» на официальном сайте объявила об уходе Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Специалист займет аналогичную должность в «Спартаке».

Шамиль Газизов возглавил уфимский клуб летом 2012 года. За 8 лет его работы генеральным директором ФК «Уфа» команда добилась наивысших достижений за всю историю футбола в Республике Башкортостан. Под руководством Шамиля Газизова «Уфа» преодолела путь от команды ФНЛ до элиты российского футбола, дебютировала в еврокубках и на данный момент является одним из самых крепких, и стабильных клубов Российской Премьер-Лиги. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе.