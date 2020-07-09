7 шагов Газизова, которые сделают «Спартак» чемпионом

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сегодня, 19:44

Неудачливый фаворит стал середняком, но «Соккер.ру» не рекомендует руководствоваться эмоциями.

Не чемпионом России – ресурсов пока не хватает, а чемпионом по признанию собственных ошибок, а уже это в РПЛ обычно поднимает в таблице. Глупостей совершили столько, что пару лет адекватных решений и реакций будут казаться фанатам манной небесной, а «спартаковцы» легко влюбляются в адекватных.

Но пока привычный эшафот ждет и нового генерального директора. Даже слезные железы Газизова понимают, куда хозяин попал – менеджер, прощаясь с «Уфой», всплакнул. Уже успели рассказать, что Шамиль умеет жарить вкусные шашлыки, а в «Спартаке», судя по постоянным жалобам фанатов клуба в комментариях, будет иметь дело с тухлым «мясом».

Зато когда речь о богатом клубе с таким бардаком, у нового генерального директора непочатый край работы. В Москве ему не Уфа, где веселый тренер дарит ведро раков игроку матча. Но работать надо, причем быстро и эффективно. Что же полезно сделать Газизову в «Спартаке»?

1. Выбить реальные полномочия

Федун отступил, когда жесткий Александр Жирков дрался за его деньги и результаты – и пришло чемпионство. Затем менеджер, который понимал, куда попал, взял щедрый бонус и ушел из «Спартака», ведь было понятно – дальше будет сложнее и хуже. Газизов заходит на пике моральной усталости фанатов от предсказуемости «красно-белого» бытия, и новому директору надо бороться не только с многочисленными невидимыми врагами, но и со странностями Федуна. Чем дальше он с Алекперовым от принятия футбольных решений – тем ближе Газизов и «Спартак» к успеху. Цорн получил право выбрать тренера и состав, но с ношей не справился. Новый менеджер опытнее, но ситуация непростая. Ведь если генеральный директор – должность символическая, то толку не будет.

2. Выбрать и защищать тренера

Если Газизов сработается с Тедеско – Доменико будет наставником «Спартака» в следующем сезоне. Хотя есть сомнения, ведь тактически команда слишком однообразная. В таком случае первым большим решением Газизова должно стать назначение главного тренера. А поскольку окружение Федуна привычно попытается навешать на генерального директора всю ответственность за работу наставника, то вряд ли бывшему директору «Уфы» стоит спешить и доверять, например, Евсееву. От выбора тренера «Спартака» под Газизова зависит буквально все, ведь теперь понятно, что Каррера был ключевым фактором чемпионства, а Массимо убрали из-за ревности и самомнения людей внутри клуба.

3. Отбить Федуна от советников

Верить или нет – решать вам, но если правдива информация, что Леонид Арнольдович до сих пор получает консультации от гения Измайлова по важным вопросам, если до сих пор слушает в футболе своего брата Андрея – у Газизова нет шансов, пока Федун ведется на мнение сомнительных специалистов именно в футболе. Сам тоже не второй Леви из «Тоттенхэма», поэтому владельцам «Спартака» — Алекперова не забывайте, должен получать порцию критики, действиями и бездействием влияет на судьбу клуба, важно остаться с одним центром принятия решения. Если между Газизовым и Федуном набьются посредники, чья задача – сжить очередного генерального директора после Цорна, то результат сотрудничества знаем наперед, ждет новый провал.

4. Совершать трансферы без денег

Обратите внимание, как сильно по «Спартаку» бьет отсутствие еврокубковых успехов и премиальных – по итогам прошлого года их обошел по доходам «Локомотив», сыгравший второй сезон подряд в ЛЧ . Цорн подписывал недешевых новичков за деньги от продажи игроков прежней основы, а у Газизова такой опции нет. Но в «Уфе» умудрялся набирать мало кому известных ребят, а на выходе получать реальную прибыль. «Спартак» должен проще относиться к продажам, если речь об уходах на повышение – например, Жиго, Айртона и Ларссона надо отпускать, когда поступят выгодные предложения из топ-5. Зачем так делать? Чтобы ценные новички хотели в «Спартак», а не собирались ребята вроде Гулиева, Мирзова или Роши, чьи подписания изначально вызывали массу вопросов. Москвичам нужна идеальная селекция.

5. Завоевать уважение Дюкова

Только если глава РФС посчитает, что Газизов – достойный враг его любимого «Зенита», то у «Спартака» есть шансы в будущих сезонах разминуться с неоднозначными трактовками регламента или судейскими решениями не в свою пользу. Цорн так не смог. Для главы РФС Томас – предполагаемый сын человека, которого Дюков мечтает снять с поста президента РПЛ , а у Газизова здесь и сейчас хорошая репутация. Новому генеральному директору, хотя не привык к московской политике, важно драться за «Спартак» в кулуарах, поскольку так делали все чемпионы – и Бердыев, и Гинер, и Семин, не говоря о представителях «Зенита».

6. Запретить заниматься нытьем

Потому что неэффективно, публичные возмущения не работают. Не потому, что претензии по судейству, решениям по регламенту или болельщикам справедливые – нет, часто несправедливые, но «Спартак» явно перегибает с бесполезным нытьем по поводу и без оного. Не работает такая тактика, жалуются обычно не чемпионы. «Зенит» не так давно тоже ныл и ныл. В РПЛ жалобы часто совпадают с плохими результатами, но поскольку и Кононов как человеческое воплощение ослика Иа, и Тедеско как Конте без трофеев, то Газизову важно всех успокоить. Карпин когда-то тоже бушевал постоянно, это вылилось лишь в месть арбитров. Публично «Спартак» должен быть уверен в себе, а критику пусть оставят СМИ и фанатам – и те, и другие справятся, если будет несправедливость. Команде надо думать о футболе.

7. Зарубить на корню конфликты

В «Спартаке» давно все плохо, поскольку все и всех постоянно подсиживают. Всегда есть радость, когда уходит повар, фитнес-тренер, водитель автобуса, помощник главного или очередной наставник. Менялись директора, менеджеры, скауты, пресс-атташе, и каждый раз речь шла о том, что кто-то хотел присосаться к денежной груди «Лукойла» и заработать на «Спартаке», как агенты. Интересы клуба, команды, воспитанников и фанатов – а именно они важнее всех в успешном футбольном предприятии, никого давно не волнуют. Если Газизов станет первым, при ком не будет грызни – «Спартак» станет здоровее, ведь выродились как клуб, делят огромные деньги, которые привычно не конвертируют в футбольные трофеи. Кстати, еще один конфликт должен закрыть именно Газизов – надо стать новым Каррерой по отношению фанатов «Спартака». Из кабинета директора это сделать сложнее, но только если трибуны будут за команду – есть шансы на успехи в ближайшие годы. Подтверждением такового была бы борьба за второе место и победу в Кубке.

Газизов наведет порядок?

Понятно, почему фанаты «Спартака» со стажем настроены скептически – обещаниям клуба, что вот-вот наступит светлое будущее, много лет. Никто до Газизова не справился, поэтому его шансы изначально невысокие. Но менеджер достойный, уважаемый. Поэтому заявления, что «красно-белые» стали «Уфой» и ни на что серьезное не претендуют, преждевременные.

В футболе порядок важен – тот же «Зенит» при Семаке стал стабильнее внутри клуба, что сказалось извне. «Спартак» с ними нельзя сравнивать из-за колоссальной разницы в финансировании, но москвичи по ресурсам намного мощнее «Уфы», и если их получится сделать стабильным клубом – благодаря действиям Газизова, то в кои веки «Спартак» будет работать в полную силу.

Учитывая урезания финансирования, новому директору надо показать класс. Даже заморозка фэйр-плей от УЕФА не позволяет «красно-белым» много тратить. И спонсор не обещал выделять огромные деньги, ведь прошлая летняя кампания результат не принесла. В кризис «Спартак» не будут готовить к продаже, но клуб уничтожен изнутри, поэтому Газизов становится единственным шансом для фанатов увидеть порядок в их любимой команде.

У фанатов «Спартака» один союзник – новичок из «Уфы», о котором абсолютно все отзываются положительно, поскольку речь о грамотном специалисте. Успешный Газизов выстроит успешный «Спартак», а вот если его ждет персональная неудача – клубу тоже несдобровать. Хуже не будет, поскольку уже сейчас все ужасно, но сколько можно? ЦСКА и «Спартак» и так рискуют на долгие годы выпасть из зоны Лиги чемпионов.

И разницу между клубами знаете. Гинер умеет возвращаться, а Федун не мастер удачно менять футболистов, тренеров и директоров. Рычаг «стратегия» у «Спартака» привычно на нуле, Газизову надо выкрутить его на максимум. По мнению скептиков, нынешние возможности московского клуба соответствуют максимум шестому месту – и то, если «Рубин» и «Динамо» в ближайшие годы не выстрелят, имея деньги.

Но эта история не о «Спартаке» — о клубе вы все знаете, а о попытке реально толкового менеджера привнести в царство позора искорку полезных стратегических решений. За «Спартаком» не очень интересно наблюдать еще со дня, когда поставили фото стадиона, убрав Карреру – люди, которые так не уважали коллегу, были обречены на провал, а вот за решениями Газизова наблюдать станет увлекательно.

Это не первый нормальный менеджер, которого может уничтожить черная дыра «Спартака», но один из самых адекватных, поэтому ему лично точно есть смысл пожелать успеха.