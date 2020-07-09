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Газизов: «Моё решение уйти в „Спартак“ не было спонтанным»

09 июля 2020, 19:14

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал свой уход из «Уфы».

Тяжело давалось решение. По-человечески очень тяжёлый выбор. Если брать профессиональную сторону дела, то это для меня новый вызов, новые возможности достичь в профессии более мощных результатов. Спасибо большое Леониду Арнольдовичу за то, что сделал предложение, оценил мои профессиональные качества. Уверен, что вместе достигнем больших и серьёзных результатов.

Почему не подождали до конца сезона? Думали, что будет так, а на самом деле происходит ситуация, в которой надо действовать быстро. Я принимаю решение и быстро к нему иду. Это не говорит о спонтанности решения, оно обдуманное, полностью соответствует моему духу и ощущению на сегодняшний день.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
09 июля в 21:04
С детства мечтал присосаться.
112910415
112910415
09 июля в 20:20
серьёзный специалист ... удачи ему !
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 20:03
В следующем году задача быть в ЕК
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 20:02
Надеюсь не будет спешить и выжмет макстмум из имеющегося
Tangkuban
Tangkuban
09 июля в 20:01, ред.
Очередной временщик в спартаке с 8-го места.
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 19:55
жаль мужика спам-система всех перемалывает)))))
Аксинья
Аксинья
09 июля в 19:43
Сейчас к тебе господин Селюк со своим черным деревом подрулит - сразу предупреждаю что древесина гнилая))
cska vperiod
cska vperiod
09 июля в 19:42
Позарился на федуновское бабло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 19:38
Вчера уволили одного, сегодня пришёл другой. Совсем не спонтанно...
Brigar
Brigar
09 июля в 19:28
Бабло не поддающееся учету, льющееся рекой, никогда спонтанным быть не может.
Тага Дага
Тага Дага
09 июля в 19:26
Успехов тебе. ...уверен этот человек умеет работать.
волгодон 2
волгодон 2
09 июля в 19:25
нефтеденьги манят
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 19:24, ред.
Если уж немцы едут к нам из своего топового чемпионата , значит "приглашение" того стоит. А уж из провинции к Федуну как на праздник!!! За год-два можно нехило заработать, дольше то у него редко кто задерживается .
beefs
beefs
09 июля в 19:20
да че там, все понятно...
shlomo
shlomo
09 июля в 19:19
Понятно...чё там Москва или провнция
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