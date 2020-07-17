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Касильяс вернётся в «Реал»

17 июля 2020, 19:16

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс этим летом вернется в мадридский клуб.

Испанец займет должность советника президента «сливочных» Флорентино Переса. Недавно Касильяс снял свою кандидатуру с выборов главы испанской федерации футбола.

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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
18 июля в 12:10, ред.
Я даже тебе имя президента скажу , Барселоны кто вручил Франко золотую медаль . Аугусти Монталь погугли пусть тебе стыдно станет . Прежде чем писать ознакомься с историей. Более того на базе барсы там до сих пор стоит бюст Франко . Есть фото , при подписании Кроифа они презинтовали его рядом с Бюстом Франко))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
18 июля в 12:04, ред.
Это не мешало Барсе нализывать . Посмотри в Барсе кого сделали почетным гостем . Причем тут сама Каталония когда клуб прогнулся ? Вручив ему медаль . Поэтому Барса выиграла больше титулов кубок Генерала Франко , и поэтому на пару с Атлетико лидировали по титулам . Я не знаю что ты там читал ,и наверное комментарии болельщиков Барсы , и на этом сделал выводы , но история на самом деле совсем иная . Реал первые 18 лет при правлении Франко ничего не выигрывал , и пока уничтожали стадион Реала , клуб Барселона дарил медальки Франко . В музее Барсы его парирует есть в отличии от Реала , вот она Реальность
Legend 6
Legend 6 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
18 июля в 10:41
Нализывание Франко?😂🤦‍♂️
Что ты пишешь? Не вникая в футбольные темы, прочитай историю взаимоотношений Испании и Каталонии 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Legend 6
Legend 6 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
18 июля в 10:18
😂😂😂🤦‍♂️
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
18 июля в 08:36
И если ты настоящий историю почитаешь , а не версию каталонских детишек то поймёшь , что это один из самых благородных клубов. Президент Реала пошел спасать президента Барсы за что был тоже убит . После чего последовало предательство Барсы , нализование Франко , даря ему медали и делая то о почетным гостем то ли президентом . При его правлении , больше всех титулов брала Барса с Атлетико , а после него 10 лет выиграть ничего не могли совпадение ? Также когда игроки МЮ разбились , Реал единственный пришел на помощь и таких историй достаточно , так что не смей обвинять в том чего не было
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
18 июля в 08:30
Да и если с Касом можно ещё сказать что плохо поступили , то Рауль сам захотел уйти , что бы дать дорогу молодым . Многим нынешним игрокам Барсы не хватает мужества это сделать , ибо уже не тянут , но все равно остаются в клубе
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Legend 6 (раскрыть)
18 июля в 08:26, ред.
Где ты такую ерунду прочитал можно пруфы? Вы где то что то услышите , и уже на этом делаете выводы. Реал с фашизмом ничего не связывало и не связывает , а вот Атлетико с Барсой да . Как минимум Барса сделала Франко почетным гостем для Барселоны и вручила награду . И это после того как расстреляли их президента и нашего за одно , за то что спасать поехал . А сейчас дети чё то выдумывают не пойми что , меняют на словах историю )
рус фан
рус фан
18 июля в 05:30, ред.
Ждем возврата Каса в Реал, хотя мне больше нравится кандидатура Феномена на посту президента в будущем вместо Переса, (к нему полагаю будут охотней переходить молодые звезды атаки типа Холланда) который сейчас рулит Вальядолидом где получает практику и опыт.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Legend 6 (раскрыть)
17 июля в 22:46, ред.
Конечно, когда покидают Реал то со слезами горечи, кому ж хочется уходить )) ваши с радостью убегали.
Касаемо Пуйоля, последняя новость по нему: "Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».
«В последние недели публиковали новости о моем возможном возвращении в «Барселону» в качестве спортивного директора. Я чувствую, что обязан сообщить всей семье кулес, что после тщательного обдумывания я решил не принимать предложение клуба. Как говорится ноу коммент ))

По фашизму, насколько я помню в 40х как раз барса чаще выигрывала чемпионат, хз точно не скажу. Ну она всегда была сепаратистским регионом, за это ее не любили те, кто был у руля в тот или иной момент.

За что я также уважаю Реал, по крайне мере он не поддерживает разные меньшинства, не поддерживает фашизм, и прочую лабуду. Как англ клубы не заигрывает с радужными цветами (как та же бавария недавно).

п.с. Пике утешал Рауля? )))) малолетка который с ним практически не пересекался никак будет утешать Легенду??? )))) ну ну ))) я не могу вставлять видео с ютуба, но есть прощальный матч Рауля на Бернабеу, где ему Кас надел кап повязку на руку https://www. youtube.com/ watch?v=jeb_HnBf-gc
Legend 6
Legend 6 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
17 июля в 22:25
Да)))
Кас и Рауль покидали со слезами горечи на глазах, а Хави, Пуйоль, Иньеста со слезами счастья))) разницу оцени)
Рауля вы выкинули легко, также как и Каса, что ему звонили из Барсы Хави, Иньеста, Пике , утешали.
Реал клуб гниловатый, если еще и историю почитать то может воротить от этого клуба.

Расскажу где Хави,Иньеста, Пуйоль.
Хави в Катаре, играет и тренирует.
Иньеста в Японии, играет и пока не заканчивает.
Пуйоль в структуре клуба.

Почитай про фашизм и Реал Мадрид) тебе понравится)
А потом напишешь тут - самый ли лучший клуб Реал..?
Ruslan3132
Ruslan3132
17 июля в 21:05
где глоры барсы вещающие что Реал кидает своих легенд? )) Рауль давно в системе, Кас на подходе, Зизу тренерует )) а где ваши Пуйоль, Хави, Иньеста и иже с ними прочие Глебы?
матос
матос
17 июля в 21:01
это хорошая новость!
Igo0rek
Igo0rek
17 июля в 20:12
Касильяс лучший вратарь за все 19 лет в 21 веке.
Valeleo
Valeleo
17 июля в 19:56
Удачи ему в Реале!
ballak144
ballak144 ответ eleven LC (раскрыть)
17 июля в 19:54
болельщики будут рады в любом случае
eleven LC
eleven LC
17 июля в 19:49
Икер великий голкипер и хорошо что он вернётся в Реал,значит он не злопамятный ведь уходил он от туда не очень хорошо
drug01
drug01
17 июля в 19:41
Зачем он им нужен
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ VAN ARM (раскрыть)
17 июля в 19:33
Там же написано советником президента стать
No problem
No problem
17 июля в 19:27
Это жизнь.
Многое плохое забывается, остаётся надежда на хорошее.
Удачи Касу.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 июля в 19:17
Не можешь победить присоединяйся
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 19:17
интересно зачем?))
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