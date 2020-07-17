Касильяс вернётся в «Реал»

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс этим летом вернется в мадридский клуб.
Испанец займет должность советника президента «сливочных» Флорентино Переса. Недавно Касильяс снял свою кандидатуру с выборов главы испанской федерации футбола.
Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс этим летом вернется в мадридский клуб.
Испанец займет должность советника президента «сливочных» Флорентино Переса. Недавно Касильяс снял свою кандидатуру с выборов главы испанской федерации футбола.
Что ты пишешь? Не вникая в футбольные темы, прочитай историю взаимоотношений Испании и Каталонии 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Что ты пишешь? Не вникая в футбольные темы, прочитай историю взаимоотношений Испании и Каталонии 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Касаемо Пуйоля, последняя новость по нему: "Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».
«В последние недели публиковали новости о моем возможном возвращении в «Барселону» в качестве спортивного директора. Я чувствую, что обязан сообщить всей семье кулес, что после тщательного обдумывания я решил не принимать предложение клуба. Как говорится ноу коммент ))
По фашизму, насколько я помню в 40х как раз барса чаще выигрывала чемпионат, хз точно не скажу. Ну она всегда была сепаратистским регионом, за это ее не любили те, кто был у руля в тот или иной момент.
За что я также уважаю Реал, по крайне мере он не поддерживает разные меньшинства, не поддерживает фашизм, и прочую лабуду. Как англ клубы не заигрывает с радужными цветами (как та же бавария недавно).
п.с. Пике утешал Рауля? )))) малолетка который с ним практически не пересекался никак будет утешать Легенду??? )))) ну ну ))) я не могу вставлять видео с ютуба, но есть прощальный матч Рауля на Бернабеу, где ему Кас надел кап повязку на руку https://www. youtube.com/ watch?v=jeb_HnBf-gc
Касаемо Пуйоля, последняя новость по нему: "Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что не вернется в клуб. 41-летнему каталонцу предлагали роль спортивного директора в «Барселоне».
«В последние недели публиковали новости о моем возможном возвращении в «Барселону» в качестве спортивного директора. Я чувствую, что обязан сообщить всей семье кулес, что после тщательного обдумывания я решил не принимать предложение клуба. Как говорится ноу коммент ))
По фашизму, насколько я помню в 40х как раз барса чаще выигрывала чемпионат, хз точно не скажу. Ну она всегда была сепаратистским регионом, за это ее не любили те, кто был у руля в тот или иной момент.
За что я также уважаю Реал, по крайне мере он не поддерживает разные меньшинства, не поддерживает фашизм, и прочую лабуду. Как англ клубы не заигрывает с радужными цветами (как та же бавария недавно).
п.с. Пике утешал Рауля? )))) малолетка который с ним практически не пересекался никак будет утешать Легенду??? )))) ну ну ))) я не могу вставлять видео с ютуба, но есть прощальный матч Рауля на Бернабеу, где ему Кас надел кап повязку на руку https://www. youtube.com/ watch?v=jeb_HnBf-gc
Кас и Рауль покидали со слезами горечи на глазах, а Хави, Пуйоль, Иньеста со слезами счастья))) разницу оцени)
Рауля вы выкинули легко, также как и Каса, что ему звонили из Барсы Хави, Иньеста, Пике , утешали.
Реал клуб гниловатый, если еще и историю почитать то может воротить от этого клуба.
Расскажу где Хави,Иньеста, Пуйоль.
Хави в Катаре, играет и тренирует.
Иньеста в Японии, играет и пока не заканчивает.
Пуйоль в структуре клуба.
Почитай про фашизм и Реал Мадрид) тебе понравится)
А потом напишешь тут - самый ли лучший клуб Реал..?
Кас и Рауль покидали со слезами горечи на глазах, а Хави, Пуйоль, Иньеста со слезами счастья))) разницу оцени)
Рауля вы выкинули легко, также как и Каса, что ему звонили из Барсы Хави, Иньеста, Пике , утешали.
Реал клуб гниловатый, если еще и историю почитать то может воротить от этого клуба.
Расскажу где Хави,Иньеста, Пуйоль.
Хави в Катаре, играет и тренирует.
Иньеста в Японии, играет и пока не заканчивает.
Пуйоль в структуре клуба.
Почитай про фашизм и Реал Мадрид) тебе понравится)
А потом напишешь тут - самый ли лучший клуб Реал..?
Многое плохое забывается, остаётся надежда на хорошее.
Удачи Касу.
Многое плохое забывается, остаётся надежда на хорошее.
Удачи Касу.