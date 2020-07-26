«Зенит» организует световое шоу на Дворцовом мосту в честь «золотого дубля»

«Зенит» в ночь с 26 на 27 июля устроит на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге световое шоу. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Пролет моста, который расположен со стороны Зимнего дворца, послужит экраном площадью более 500 кв. м. На нем будут продемонстрированы самые яркие моменты клуба в прошедшем сезоне.
Шоу начнется в 01:30 мск и продлится 90 минут.
Мероприятие приурочено к «золотому дублю» команды — петербургский клуб стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России.
Показ самых ярких моментов их клубов начнётся в 1:30...закончится в 1:31....))
Все 2 ярких момента будут показаны трижды....
Показ самых ярких моментов их клубов начнётся в 1:30...закончится в 1:31....))
Все 2 ярких момента будут показаны трижды....
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Интересно, эти моменты и с "продавливание" Дзю войдут в яркие моменты клуба? Кер на ны!?
Интересно, эти моменты и с "продавливание" Дзю войдут в яркие моменты клуба? Кер на ны!?
Кубок не стерпел).
Кубок не стерпел).
Весь город смотрел и опладировал.
вам такого НИКОГДА не дождаться..
Весь город смотрел и опладировал.
вам такого НИКОГДА не дождаться..
Зенит немного увеличил темп и тут же сбили Малкома
сбили -пенальти..
в чем вопросы?!?
Зенит немного увеличил темп и тут же сбили Малкома
сбили -пенальти..
в чем вопросы?!?
ни имени
ни города
ни команды
ни фото
ничто....
ни имени
ни города
ни команды
ни фото
ничто....
...будут продемонстрированы самые яркие моменты клуба в прошедшем сезоне...
Самые яркие моменты клуба - это моменты с участием Карасёва, Вилкова, Москалёва, но такими моментами не стоит гордиться, зачем их демонстрировать...
...будут продемонстрированы самые яркие моменты клуба в прошедшем сезоне...
Самые яркие моменты клуба - это моменты с участием Карасёва, Вилкова, Москалёва, но такими моментами не стоит гордиться, зачем их демонстрировать...