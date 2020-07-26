«Зенит» организует световое шоу на Дворцовом мосту в честь «золотого дубля»

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вчера, 23:38

«Зенит» в ночь с 26 на 27 июля устроит на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге световое шоу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Пролет моста, который расположен со стороны Зимнего дворца, послужит экраном площадью более 500 кв. м. На нем будут продемонстрированы самые яркие моменты клуба в прошедшем сезоне.

Шоу начнется в 01:30 мск и продлится 90 минут.