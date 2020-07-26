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«Зенит» организует световое шоу на Дворцовом мосту в честь «золотого дубля»

вчера, 23:38

«Зенит» в ночь с 26 на 27 июля устроит на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге световое шоу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Пролет моста, который расположен со стороны Зимнего дворца, послужит экраном площадью более 500 кв. м. На нем будут продемонстрированы самые яркие моменты клуба в прошедшем сезоне.

Шоу начнется в 01:30 мск и продлится 90 минут.

Мероприятие приурочено к «золотому дублю» команды — петербургский клуб стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:37
Деньги ГАЗПРОМа можно пускать на воздух.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:50
Лучше бы детям помогли.
Альфи
Альфи ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:24
Вот и назначайте себя любимых чемпионами каждый год и празднуйте красиво,зачем ездить по всей футбольной России со своими гастролями, устройте свой чемпионат с сочами оренбургом и уфой и вас будет чемпионство со 100 очками отрыва...
19821022
19821022 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:58
Шоу "Кто больше отстал от Зенита или Самое слабое звено".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:55, ред.
В Москве говорят тоже будет шоу....
Показ самых ярких моментов их клубов начнётся в 1:30...закончится в 1:31....))
Все 2 ярких момента будут показаны трижды....
Adonius
Adonius
сегодня в 00:47
Будет шикарное зрелище на зависть всем.
Заброда
Заброда
сегодня в 00:43
Зенит с двойной победой!
oleg3k
oleg3k
сегодня в 00:38
А судей покажут? Они внесли огромный вклад в победы бомжей.
blitz
blitz ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
сегодня в 00:36
Дутый чемпион. Вся страна видела.
oleg3k
oleg3k
сегодня в 00:36
Неужто будут показывать как дзюба пристроился сзади к азмуну.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 00:27
Зенит Чемпион!!!
огнетушители со скидкой на сайте......
Aчиститель
Aчиститель
сегодня в 00:17
В Москве тоже нужно организовать праздник в честь двойной победы Зенита.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 00:13
Нужно такой праздник устроить во всех городах страны.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:12
Ракицкий кю.ударил ногой по ноге химику, наехал на лежачего, кер на ны. Барриос еп. ударил рукой Соболева, кер на ны. Жирков чуть не оголил голый торс у Соболя, Кер на ны. Дзю толкает игрока крылышек в спину, да мяч попал в крылья-пенка. Ай на на на на на на!).
Интересно, эти моменты и с "продавливание" Дзю войдут в яркие моменты клуба? Кер на ны!?
Romkurch
Romkurch
сегодня в 00:12
Вся страна будет радоваться успеху Зенита!
Abverin
Abverin
сегодня в 00:07
На 33 очка свиней опередил, когда такое было?
Смольчик
Смольчик
сегодня в 00:06
Будет шикарное зрелище, даже с 7-го места клонам можно будет посмотреть.
SSPZ
SSPZ ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
сегодня в 00:00
НИЧТО-это дубль Зенита в РПЛ с помощью продажного судейского корпуса, при поддержке Кашшаи, Дюкова...
blitz
blitz ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
вчера в 23:59, ред.
Это была симуляция Малкома. Москалев побоялся дать Малкому карточку. А Вилков на VAR вообще набрал в рот воды. Что бы не лишиться работы как Игорь Федотов. Да же смотреть VAR побоялись.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:58
Пролет моста много видел в своей жизни, но такого 90 минутного позора, в первый раз. Выдержит?).
Кубок не стерпел).
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 23:54
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 23:53
    конкретнее..
    Зенит немного увеличил темп и тут же сбили Малкома
    сбили -пенальти..
    в чем вопросы?!?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:52
    Позор всем шествиям
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ SSPZ (раскрыть)
    вчера в 23:51
    А сам что ?
    ни имени
    ни города
    ни команды
    ни фото
    ничто....
    blitz
    blitz ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
    вчера в 23:50
    Админресурс во всей красе.
    SSPZ
    SSPZ ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 23:48
    Такой дубль нельзя называть золотым, и праздновать надо в полной темноте или при свечах, или лучше всего вообще не праздновать...

    ...будут продемонстрированы самые яркие моменты клуба в прошедшем сезоне...

    Самые яркие моменты клуба - это моменты с участием Карасёва, Вилкова, Москалёва, но такими моментами не стоит гордиться, зачем их демонстрировать...
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 23:47
    обоснуй!!!
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
    вчера в 23:46
    Только что вернулся с ежегодного прохода на корабликах..хорошо оторвались..
    blitz
    blitz
    вчера в 23:46
    Жителям Санкт Петербурга должно быть стыдно за такой золотой дубль.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 23:41
    В Питере умеют красиво праздновать...
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