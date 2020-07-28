«Астон Вилла» требует у «Манчестер Юнайтед» 80 млн фунтов за Грилиша

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сегодня, 08:26

Полузащитник «Астон Виллы» покинет свой нынешний клуб только за огромную сумму.

Как сообщается, руководство «львов» сообщило «Манчестер Юнайтед», а также всем заинтересованным клубам, что продаст своего лидера только за 80 млн фунтов стерлингов.