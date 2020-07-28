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«Астон Вилла» требует у «Манчестер Юнайтед» 80 млн фунтов за Грилиша

сегодня, 08:26

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш покинет свой нынешний клуб только за огромную сумму.

Как сообщается, руководство «львов» сообщило «Манчестер Юнайтед», а также всем заинтересованным клубам, что продаст своего лидера только за 80 млн фунтов стерлингов.

В завершившемся сезоне АПЛ Грилиш провёл 36 матчей, в который забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

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Все комментарии
Hoyar
Hoyar
сегодня в 13:12
Имеют право требовать, не нравится ценник можете мимо проходить.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:28
Он и даром не нужен.
abramjan
abramjan
сегодня в 10:58
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 10:44
    Сначала надо взять Санчо, а потом о Грилише или защитнике думать
    DEIVID
    DEIVID ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 10:41
    Адекватная замена это кто?
    Они даже треть от этой суммы на одного игрока не потратят. Будут покупать какого-нибудь лидера клуба чемпионшипа или перспективного легионера с максимальной ценой в 25-30 млн. евро и не такой уж большой зарплатой.
    Umedjon Rahmatov
    Umedjon Rahmatov
    сегодня в 10:27
    Слишком дороговато пусть остаётся в виллу
    Dark MU
    Dark MU
    сегодня в 09:53
    За такую цену пусть сидит у них дальше)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:34
    Я не удивлен. Команда с трудом увисела в этом сезоне и продажа лидера точно отправит их в чемпионшип. Вот и вывесили такой ценник, шобы отпугнуть покупателей.
    А уж если купят, то можно будет найти адекватную замену.
    Так что все поавильно они делают.
    Лишь бы игроку не засвербило уйти на повышение. Вот тогда будут виллы ;)
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 08:49
    Не вылетели и цена игрока возросла.
    beefs
    beefs
    сегодня в 08:42
    ну и загнули, кто же его купит за такие бабки...
    gidroponee
    gidroponee
    сегодня в 08:39
    По делом , с МЮ можно и 100 требовать , только Грилиш "виллан" с детства и тем более они сохранили прописку в АПЛ , так что он вряд ли уйдет , тут у него есть имя.Да и владельцы не такие скупердяи.
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    сегодня в 08:38
    А говорили ценник упадет. Как то не заметно.
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 08:38
    Вилла охренела от радости, что не вылетела в чемпионшип
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    сегодня в 08:36
    не серьезно . 20-30 млн адекватно
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 08:31
    В чемпиошипе деньги нужны
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:29
    вот это вилы)))))))))))))))))))
    Cir Braun
    Cir Braun
    сегодня в 08:27
    Можно и больше, только бесполезно.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 08:26
    Ох нихрена себе ценник.
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