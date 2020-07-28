«Астон Вилла» требует у «Манчестер Юнайтед» 80 млн фунтов за Грилиша

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш покинет свой нынешний клуб только за огромную сумму.
Как сообщается, руководство «львов» сообщило «Манчестер Юнайтед», а также всем заинтересованным клубам, что продаст своего лидера только за 80 млн фунтов стерлингов.
В завершившемся сезоне АПЛ Грилиш провёл 36 матчей, в который забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.
Они даже треть от этой суммы на одного игрока не потратят. Будут покупать какого-нибудь лидера клуба чемпионшипа или перспективного легионера с максимальной ценой в 25-30 млн. евро и не такой уж большой зарплатой.
Они даже треть от этой суммы на одного игрока не потратят. Будут покупать какого-нибудь лидера клуба чемпионшипа или перспективного легионера с максимальной ценой в 25-30 млн. евро и не такой уж большой зарплатой.
А уж если купят, то можно будет найти адекватную замену.
Так что все поавильно они делают.
Лишь бы игроку не засвербило уйти на повышение. Вот тогда будут виллы ;)
А уж если купят, то можно будет найти адекватную замену.
Так что все поавильно они делают.
Лишь бы игроку не засвербило уйти на повышение. Вот тогда будут виллы ;)