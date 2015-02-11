«Шинник» не будет заявлять новых игроков зимой

«Шинник» заключил контракты с двумя нападающими: Эдуардом Булией из ивановского «Текстильщика» и Владимиром Сиротовым из «Знамени Труда», сообщает Sportbox.ru.
Оба, правда, будут внесены в заявку только на следующий сезон, поскольку «черно-синим» из-за долгов запрещено регистрировать новичков. Предпринимать попытки разблокировать трансферное окно «Шинник», судя по всему, не будет.
Напомним, защитник «Шинника» Евгений Гапон не перейдет в ЦСКА.
