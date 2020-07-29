Имбула покинул «Сочи». Он провёл всего 1 матч за клуб

Главный тренер «Сочи» сообщил, что полузащитник покинул клуб.

Что касается усиления, то нам нужны новые игроки в опорную зону. И так как у нас были арендованы Кокорин и Мостовой, то нам нужен нападающий и инсайд.

У Жанелли Имбула закончился контракт. Он ушел из «Сочи».