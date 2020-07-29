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Имбула покинул «Сочи». Он провёл всего 1 матч за клуб

сегодня, 13:25

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сообщил, что полузащитник Жанелли Имбула покинул клуб.

Что касается усиления, то нам нужны новые игроки в опорную зону. И так как у нас были арендованы Кокорин и Мостовой, то нам нужен нападающий и инсайд.

У Жанелли Имбула закончился контракт. Он ушел из «Сочи».

27-летний французский хавбек перешел в «Сочи» зимой этого года из «Сток Сити».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 14:54
Сочи - это стиральная машина по отмыву денег.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 13:51
Сколько хапнул?
112910415
112910415
сегодня в 13:41
как же так, Имбула ?!
все привыкли к тебе, полюбили ...
shlomo
shlomo
сегодня в 13:32
Даже в Сочах не прижился..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:31, ред.
Молодой клуб..
Свои "Легенды"...

Спасибо за каждую из 31-й минуты проведённые в РПЛ....
Знатный этап карьеры...
Romkurch
Romkurch
сегодня в 13:29
Ему можно попробовать себя в спартаке.
swift stream
swift stream
сегодня в 13:27
Таких игроков не жалко.
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