«Рома» обыграла «Торино»

Турин, стадион Стадио Олимпико
Торино — Рома 2:3 (1:2)
Голы: Беренгер 14, Синго 66 — Джеко 16, Смоллинг 23, Диавара 61 (пенальти)
«Торино»: Уйкани, Лянко (Джиджи 46), Н'Кулу, Глейсон Бремер, Синго (Адопо 88), Мейте, Лукич, Ансальди (Белотти 75), Верди, Беренгер (Айна 83), Дзадза
Главный тренер: Лонго Морено.
«Рома»: Лопес, Манчини, Смоллинг, Коларов, Перес (Роджер Ибаньес 73), Диавара, Кристанте (Верету 73), Спинаццола (Дзаппакоста 50), Перес (Дзаньоло 75), Мхитарян (Перотти 90+3), Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
Предупреждения: Лянко 23, Перес 35, Манчини 38, Мейте 55, Дзаньоло 81
Судья: Пиччинини Марко.