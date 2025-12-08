Top.Mail.Ru
Салаха могут исключить из состава «Ливерпуля» на матч с «Интером»

08 декабря 2025, 13:43
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Египетский футболист Мохаммед Салах может быть исключен из состава английского «Ливерпуля» на предстоящий матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, причиной для этого могут стать слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».

Салаху 33 года, он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах различных турниров. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле стороны продлили контракт на два года.

В составе «Ливерпуля» Салах в общей сложности принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Интером» пройдет в Англии 9 декабря.

bulls 27
bulls 27
09 декабря в 00:06
Всё правильно . Из за него с марта всё проиграли .
b99br4df9euk
b99br4df9euk
08 декабря в 20:24
Как-то не по делу с Салахом обошлись, зачем контракт продлевали если он им не нужен
Rupertt
Rupertt
08 декабря в 15:42
Вот это поворот с Салахом… Столько лет тянул «Ливерпуль» на себе, каждый сезон был лидером, а теперь его еще и крайним пытаются сделать? Если правда, что его могут исключить из заявки из-за каких-то слов, то это вообще несерьёзно. Человек столько всего сделал для клуба — от ЛЧ до чемпионства через 30 лет! В такой ситуации должны искать диалог, а не конфликты. Видно, в «Ливерпуле» сейчас непростая атмосфера, раз даже Салах начал открыто говорить о недовольстве. Очень странно видеть, как легенду клуба постепенно отодвигают на второй план.
sv_1969
sv_1969 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
08 декабря в 15:19
Вот я тоже про это подумал! Но он хотел на высшем уровне поиграть! И я хвалил его когда он остался!
ecp7w6p9n4hh
ecp7w6p9n4hh
08 декабря в 14:50
Матч пройдет в ИТАЛИИ
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 декабря в 14:44
Не свалил вовремя в Саудовскую Аравию-теперь мучается.
Гость
