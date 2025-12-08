Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона Российской премьер-лиги

1765191285

08 декабря 2025, 13:54

Суперкомпьютер аналитической компании Opta считает футбольный клуб «Краснодар» фаворитом Российской премьер-лиги ( РПЛ ) в сезоне-2025/26. Об этом сообщается в Telegram-канале Opta.

Шансы «Краснодара» на победу в турнире оцениваются в 40,4%. В тройку фаворитов также входят петербургский «Зенит» (39%) и московский «Локомотив» (10,8%). Также шансы на чемпионство сохраняют московский ЦСКА (8,8%), калининградская «Балтика» (0,9%) и столичный «Спартак» (0,2%).