Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона Российской премьер-лиги

Суперкомпьютер аналитической компании Opta считает футбольный клуб «Краснодар» фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26. Об этом сообщается в Telegram-канале Opta.
Шансы «Краснодара» на победу в турнире оцениваются в 40,4%. В тройку фаворитов также входят петербургский «Зенит» (39%) и московский «Локомотив» (10,8%). Также шансы на чемпионство сохраняют московский ЦСКА (8,8%), калининградская «Балтика» (0,9%) и столичный «Спартак» (0,2%).
«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 18 матчах. «Зенит» идет вторым (39 очков), «Локомотив» — третьим (37).
„Зенит“, конечно, тоже всегда где-то рядом, их 39% вообще не удивляют. Но вот „Локомотив“ с 10% — неожиданно. Команда играет нестабильно, но, видимо, Opta что-то видит, чего мы не видим. ЦСКА свои почти 9% — тоже по делу: молодёжь неплохая, но до стабильности далеко. Ну и, конечно, „Спартак“ с 0,2% — это прям классика: надежда умирает последней, но проценты говорят сами за себя.
„Зенит“, конечно, тоже всегда где-то рядом, их 39% вообще не удивляют. Но вот „Локомотив“ с 10% — неожиданно. Команда играет нестабильно, но, видимо, Opta что-то видит, чего мы не видим. ЦСКА свои почти 9% — тоже по делу: молодёжь неплохая, но до стабильности далеко. Ну и, конечно, „Спартак“ с 0,2% — это прям классика: надежда умирает последней, но проценты говорят сами за себя.
Многое будет зависеть от зимних трансферов.
И конечно от календаря. Первые пять туров после зимней паузы многое определят.
Многое будет зависеть от зимних трансферов.
И конечно от календаря. Первые пять туров после зимней паузы многое определят.