Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов сезона Российской премьер-лиги

08 декабря 2025, 13:54

Суперкомпьютер аналитической компании Opta считает футбольный клуб «Краснодар» фаворитом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/26. Об этом сообщается в Telegram-канале Opta.

Шансы «Краснодара» на победу в турнире оцениваются в 40,4%. В тройку фаворитов также входят петербургский «Зенит» (39%) и московский «Локомотив» (10,8%). Также шансы на чемпионство сохраняют московский ЦСКА (8,8%), калининградская «Балтика» (0,9%) и столичный «Спартак» (0,2%).

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 18 матчах. «Зенит» идет вторым (39 очков), «Локомотив» — третьим (37).

rain07
rain07
09 декабря в 10:43
Неужели Клопп будет пачкаться об это дер.ьмо..
74m92cwsbc98
74m92cwsbc98
08 декабря в 18:04
Неожиданный прогноз от Супер компьютера , наверно в таблицу подсматривал
Rupertt
Rupertt
08 декабря в 15:35
Cуперкомпьютер, молодец, что посчитал „Краснодар“ фаворит, 40% и всё такое. Но мы-то знаем, что в нашей РПЛ любые проценты могут улететь в трубу за один тур. Сегодня ты лидер, завтра — судья пенальти нарисует, послезавтра травмы, поле тяжёлое, снег по колено — и всё, новая таблица.

„Зенит“, конечно, тоже всегда где-то рядом, их 39% вообще не удивляют. Но вот „Локомотив“ с 10% — неожиданно. Команда играет нестабильно, но, видимо, Opta что-то видит, чего мы не видим. ЦСКА свои почти 9% — тоже по делу: молодёжь неплохая, но до стабильности далеко. Ну и, конечно, „Спартак“ с 0,2% — это прям классика: надежда умирает последней, но проценты говорят сами за себя.
sv_1969
sv_1969 ответ Drosmo (раскрыть)
08 декабря в 15:23
А проценты распределить? Это не хухры мухры)))
Drosmo
Drosmo
08 декабря в 15:14
Очень сложный прогноз, как бы процессор не сгорел у этого Ёпта от таких сложных вычислений. Это же какую вычислительную мощность нужно иметь, чтобы открыть таблицу и продиктовать первые три места.
112910415
112910415
08 декабря в 15:10
поверим железному другу )
Red blu
Red blu
08 декабря в 15:05, ред.
Все четыре команды идут плотно по турнирной таблице. Задел на отрыв по очкам в этом сезоне нет.
Многое будет зависеть от зимних трансферов.
И конечно от календаря. Первые пять туров после зимней паузы многое определят.
Шуня771
Шуня771
08 декабря в 14:57
У Балтики и Локо явно занижен процент, а моим любимым товарищам 8.8% за что???)) По игре видно - бодаться им со Спартаком за 6 место))
jRest
jRest
08 декабря в 14:57
Какой привередливый компьютер. Любит чёрный цвет, зелёный и голубой. При этом не любит красный, белый и синий. А вот то, что против алкоголя и пива в частности, это неплохо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
08 декабря в 14:42
Суперкомпьютер "Капитан Очевидность".
sv_1969
sv_1969
08 декабря в 14:38
Думаю любой хоть не много понимающий в футболе , глянув на таблицу не хуже кю смог бы распределить %))))
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 14:31
Осьминог Пауль мне нравился больше, чем железяка...
Варвар7
Варвар7
08 декабря в 14:14
Калининградская «Балтика» (0,9%) - "Девятка" - если считать в градусах - довольно крепкая позиция...)
