Дегтярев оценил эффект от введения нового лимита на легионеров

1765186230

08 декабря 2025, 12:30

Зарплаты российских футболистов не будут завышенными после ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Об этом в интервью заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Разговоры про необоснованный рост зарплат российских игроков в случае ужесточения лимита — это страшилки, шум, болтовня, которая ничем не обоснована, — сказал Дегтярев. — Те, кто поумнее, уже с лета, как только началась кампания по обсуждению этого решения, высматривают толковых игроков по академиям, их скауты снуют по всей стране и подписывают ребят, юридически их защищают, материально поддерживают, родителей поддерживают, траекторию образования выстраивают. А те, кто поглупее, те шумят».