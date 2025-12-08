Top.Mail.Ru
Дегтярев оценил эффект от введения нового лимита на легионеров

08 декабря 2025, 12:30

Зарплаты российских футболистов не будут завышенными после ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в интервью заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

«Разговоры про необоснованный рост зарплат российских игроков в случае ужесточения лимита — это страшилки, шум, болтовня, которая ничем не обоснована, — сказал Дегтярев. — Те, кто поумнее, уже с лета, как только началась кампания по обсуждению этого решения, высматривают толковых игроков по академиям, их скауты снуют по всей стране и подписывают ребят, юридически их защищают, материально поддерживают, родителей поддерживают, траекторию образования выстраивают. А те, кто поглупее, те шумят».

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

Источник: itar-tass.com
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
09 декабря в 08:04, ред.
Государство это тормозной башмак который положили на рельсы в данном случае, а не локомотив. Хорошо что РПЛ итак еле ползёт, иначе бы сошла с рельс под откос от таких нововведений, а так может быть и не сойдёт, а просто остановится.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
08 декабря в 21:54
Я считаю, что сокращение легионеров - это как раз первый шаг в решении вопроса возрождения РОССИЙСКОГО вместо пришедшего ему на смену ЗАБУГОРНОГО футбола. Хватит, налюбовались на Вагнера Лав и Халка. Пора заняться воспитанием собственных мастеров кожанного мяча. Ведь в Союзе могли воспитать Симоняна, Понедельника, Нетто, Стрельцова, да всех и не перечислишь. Уверен, и сейчас это под силу нашим тренерам. Только надо СЕРЬЁЗНО заняться этим делом. И локомотивом в этом должно быть государство.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
08 декабря в 20:29, ред.
Я согласен с вами в вопросах традиций, я не согласен что методы жестких ограничений свободы помогут людям вернуться к ним, я считаю что как раз наоборот, чем больше пружину сдавливать тем сильнее она потом выстрелит. Мой подход дать людям довести что то до абсурда и безумия чтобы они сами осознали и увидели необходимость перемен. Если таковая вообще имеется в чём я лично сомневаюсь в данном конкретном вопросе. Ещё раз повторяю что не отрицаю проблему, считаю что решать её выбранным курсом неэффективно. Что эффективно так это например награда За верность, это способ демонстрации правильных ценностей в том числе и для молодёжи. Но нашим чиновникам гораздо проще разрушать и запрещать, чем созидать, созидать они могут только пивных алкашей на трибунах. Типа знаете взяли и ловко переложили ответственность на клубы - мы вас поставим в условия где вам придётся самим футбол в стране развивать, а сами ничего делать не будем для этого, мы же тут ничем не управляем, а только законопроекты пишем, а вы там сами выкручивайтесь.
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
08 декабря в 19:39
А я считаю, что в розыгрыше национального чемпионата должны принимать участие жители страны. А какой это чемпионат России, если его выигрывает кто угодно, но не россияне? Кто в последние годы у «Зенита» и «Краснодара» выигрывал чемпионат России? Легионеры! Так какой это чемпионат России? Назовите этот турнир как угодно, но не первенством России.
Я всё прекрасно понимаю, для чего приглашают легионеров во все чемпионаты. Большой спорт (не только футбол) давно стал не спортом, а шоу-бизнесом. Жалко. Я из тех, кто ещё помнит, что в чемпионатах страны принимали участие ТОЛЬКО жители страны. Традиции, преемственность поколений и историю клубов творили СВОИ спортсмены. А с появлением легионеров никаких традиций, только СТАТИСТИКА.
Bad Listener
Bad Listener ответ cska1948 (раскрыть)
08 декабря в 17:40, ред.
Ну если обо мне лично говорить то я считаю ненормальным вообще делить планету на своих и чужих, но это уже к футболу мало отношения имеет. В существующих реалиях я предпочту смотреть футбол и честную конкуренцию между всеми игроками независимо от паспортов. Потому что футболист мужчина рождается не в академии, а дома у родителей, а это никакими лимитами не исправить, это за пределы футбола уходящая тема. В целом и легионеры у нас в Спартаке такие же дегенераты что и паспортисты как показала последняя игра, однако выбор не должен обуславливаться географическим происхождением на мой взгляд. Ограничения не создают выбор, а лишают его во всём и всегда. Выбор создаёт только свобода. Она даже так и называется - свобода выбора. Морфеус же не пришёл к Нео и не сказал "пей красную таблетку" он пришёл и сказал "выбирай сам")))
cska1948
cska1948 ответ Bad Listener (раскрыть)
08 декабря в 14:54
Скажите, вы считаете нормальным для российских команд иметь во внутреннем чемпионате в стартовом составе АЖ ДВУХ россиян? Для вас это чемпионат России?
xajaks
xajaks
08 декабря в 13:12
Идиот.....
Bad Listener
Bad Listener
08 декабря в 13:09, ред.
Что он оценил я не понял? Ещё ничего в силу не вступило, а он уже оценил. Оценим когда отскоков и рикошетов в одноимённой лиге прилично прибавится, а нормальных команд убавится, хотя она щас одна и осталась вроде бы как, но это конечно не порядок, надо чтобы в РПЛ вообще хаос начался и невозможно было предугадать ни одного результат в играх. Вот когда хотя бы сезон пройдёт жалкого зрелища тогда мы уже что то сможем оценивать, ну те у кого хватит терпения это смотреть, остальные послушают их авторитетное мнение.
Гость
