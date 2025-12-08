Дегтярев оценил эффект от введения нового лимита на легионеров

Зарплаты российских футболистов не будут завышенными после ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в интервью заявил министр спорта Михаил Дегтярев.
Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
«Разговоры про необоснованный рост зарплат российских игроков в случае ужесточения лимита — это страшилки, шум, болтовня, которая ничем не обоснована, — сказал Дегтярев. — Те, кто поумнее, уже с лета, как только началась кампания по обсуждению этого решения, высматривают толковых игроков по академиям, их скауты снуют по всей стране и подписывают ребят, юридически их защищают, материально поддерживают, родителей поддерживают, траекторию образования выстраивают. А те, кто поглупее, те шумят».
Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.
Я всё прекрасно понимаю, для чего приглашают легионеров во все чемпионаты. Большой спорт (не только футбол) давно стал не спортом, а шоу-бизнесом. Жалко. Я из тех, кто ещё помнит, что в чемпионатах страны принимали участие ТОЛЬКО жители страны. Традиции, преемственность поколений и историю клубов творили СВОИ спортсмены. А с появлением легионеров никаких традиций, только СТАТИСТИКА.
