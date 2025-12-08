КДК РФС рассмотрит обвинения в расизме в адрес игрока ЦСКА Вильягры

1765187437

08 декабря 2025, 12:50

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) изучит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Об этом сообщил глава комитета .

7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА . После матча Кордоба обвинил Вильягру в расизме.

«В рапорте отмечено, что в перерыве матча в спортивной зоне между игроками команд произошел словесный конфликт в конфронтационной манере, — сказал Григорьянц. — В связи с этим комитету в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснение лиц, участвующих в конфликте, позицию клуба по данному инциденту и исследовать видеоматериалы. Как только комитет получит все необходимые доказательства по данному конфликту, дата и время заседания будут объявлены».