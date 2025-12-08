Top.Mail.Ru
КДК РФС рассмотрит обвинения в расизме в адрес игрока ЦСКА Вильягры

08 декабря 2025, 12:50

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА. После матча Кордоба обвинил Вильягру в расизме.

«В рапорте отмечено, что в перерыве матча в спортивной зоне между игроками команд произошел словесный конфликт в конфронтационной манере, — сказал Григорьянц. — В связи с этим комитету в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснение лиц, участвующих в конфликте, позицию клуба по данному инциденту и исследовать видеоматериалы. Как только комитет получит все необходимые доказательства по данному конфликту, дата и время заседания будут объявлены».

"По матчу «Краснодар» — ЦСКА также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА [Манеля] Экспосито, шестое нарушение в сезоне. Рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки у «Краснодара», — добавил Григорьянц.

bserg975
bserg975 ответ CCCP1922 (раскрыть)
08 декабря в 21:41
Скажет, что переводчики не могли определить язык, на котором велся разговор)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 декабря в 18:54, ред.
Кордоба : "Срочно в КДК...после слов этого Родриго я начал белеть...местами"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 декабря в 18:24
Хотел Кордоба свалить....недавно....из РПЛ....удержали недобрые люди.....
Теперь будет пылить...неся смуту...злость и распри...
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
08 декабря в 14:53
Да. Читать надо внимательней, а не мелком и на ходу.)
112910415
112910415
08 декабря в 14:31
не смейте обижать кроткого Кордобу !
CCCP1922
CCCP1922
08 декабря в 14:26
Интересно, что Григорьянц придумает в этот раз?
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
08 декабря в 14:05
А вы внимательно прочтите и тогда поймёте.
Если не с первого, второго, третьего... то с надцатого наверное поймёте.
Там всё ясно и чётко написано.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 декабря в 13:55
что то много темы расизма вокруг Краснодара))
lotsman
lotsman
08 декабря в 13:28
Так кто кого оскорбил?))
".....Нападающий футбольного клуба Краснодар Джон Кордоба обвинил полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру в расизме....."
"....Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы....."
fb5ebkj92kpe
fb5ebkj92kpe
08 декабря в 13:18
Нашли зачинщика и заодно виновника
