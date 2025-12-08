КДК РФС рассмотрит обвинения в расизме в адрес игрока ЦСКА Вильягры

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА. После матча Кордоба обвинил Вильягру в расизме.
«В рапорте отмечено, что в перерыве матча в спортивной зоне между игроками команд произошел словесный конфликт в конфронтационной манере, — сказал Григорьянц. — В связи с этим комитету в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснение лиц, участвующих в конфликте, позицию клуба по данному инциденту и исследовать видеоматериалы. Как только комитет получит все необходимые доказательства по данному конфликту, дата и время заседания будут объявлены».
"По матчу «Краснодар» — ЦСКА также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА [Манеля] Экспосито, шестое нарушение в сезоне. Рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки у «Краснодара», — добавил Григорьянц.
