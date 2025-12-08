Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В махачкалинском «Динамо» вскоре примут решение по будущему Биджиева

08 декабря 2025, 13:39

Руководство махачкалинского футбольного клуба «Динамо» в ближайшие дни определится, примет ли отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов.

7 декабря Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского клуба.

«Решение Хасанби Эдуардович принял после игры, но клуб для себя взял паузу, — сказал Газизов. — Мы услышали его, но решение примем в течение нескольких дней. Я считаю, что принимать решение по смене тренера надо не на эмоциях».

По итогам 18 туров на счету махачкалинского «Динамо» 15 очков, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гусев пока не знает, останется ли он и. о. главного тренера «Динамо»
06 декабря
В «Динамо» примут решение по будущему тренера Гусева до конца года
06 декабря
В «Урале» оценили возможность назначения Василия Березуцкого
04 декабря
В «Динамо» рассказали, просил ли Карпин усилить тренерский штаб
29 ноября
В ЦСКА заявили о желании продлить контракт с тренером Челестини
26 ноября
Слухи«Динамо» рассматривает кандидатуры двух зарубежных тренеров
17 ноября
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
08 декабря в 15:13
Биджиев, я уверен, видел, что болельщики клуба организовали акцию протеста против главного тренера Футбольного Клуба Динамо Махачкала. Именно слово "УХОДИ", сыграло решающую роль в том, что наставник подал заявление об увольнении. Не представляю ситуации, при которой ему не будет дан ход. Видимо замену ещё не нашли, никто не ожидал такого поворота. Желаю клубу из Махачкалы подписать хорошего специалиста, способного работать, не обещая ничего лишнего!!! Дагестан заслуживает быть представленным своей командой в РПЛ. Пусть им сопутствует успех!!!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
08 декабря в 14:44
Оставить Хасана.Лучше,не найти,или за такие деньги,трудно найти хорошего специалиста.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 