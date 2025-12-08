В махачкалинском «Динамо» вскоре примут решение по будущему Биджиева

1765190370

Руководство махачкалинского футбольного клуба «Динамо» в ближайшие дни определится, примет ли отставку с поста главного тренера команды. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор команды Шамиль Газизов.

7 декабря Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского клуба.

«Решение Хасанби Эдуардович принял после игры, но клуб для себя взял паузу, — сказал Газизов. — Мы услышали его, но решение примем в течение нескольких дней. Я считаю, что принимать решение по смене тренера надо не на эмоциях».

По итогам 18 туров на счету махачкалинского «Динамо» 15 очков, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.