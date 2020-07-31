ГлавнаяНовости

Ловчев: «Кокорин — хороший футболист, который нужен „Спартаку“»

сегодня, 19:02

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев порассуждал о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в московский клуб.

Кокорин — хороший футболист, который нужен «Спартаку». Москвичам не хватает как раз вот такого нападающего. Быстрого, активного и с русским паспортом. Раньше невозможно было перейти из одного клуба в другой из-за болельщиков. Сейчас отношение изменилось. Вопрос только в том, как он заиграет. Сейчас много говорят про пару Дзюба — Азмун и сравнивают её с возможной парой Соболев — Кокорин. Необязательно, что именно так и будет. Были же отрезки, где Соболев играл с Ларссоном.

«Спартак» же всегда был, есть и будет клубом, который все боятся. Команда всегда будет бороться за призовые места. Москвичи всегда выходили из обороны быстрой атакой. Поэтому Кокорин может существовать в любой расстановке. Из нашего футбола полностью ушла моральная вещь. Человек, который говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак», близок к переходу. Очень многие болельщики делают акцент на этом. Об этом надо забыть. Это рабочие моменты, когда клубы должны зарабатывать.

Все новости
Радимов: «Прекрасно понимаю, что Семак не уйдёт из „Зенита“»
Сегодня, 19:24 Комментарии1
Быстров: «Если Кокорин забьёт пару мячей за „Спартак“, его будут любить»
Сегодня, 18:47 Комментарии9
Семак: «Рассчитываем на Ловрена в матче за Суперкубок с „Локомотивом“»
Сегодня, 17:58 Комментарии15
Шунин: «Шестое место в РПЛ — шаг вперед для „Динамо“»
Сегодня, 17:06 Комментарии7
Смолов: «Голы в ворота „Барселоны“ и „Реала“ – отдельная история»
Сегодня, 16:24 Комментарии16
«Ростов» назвал главные цели на следующий сезон
Сегодня, 15:03 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 19:29
Все эксперты дают добро. Будем ждать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:19
.... сказал жека дрожщим голосом.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:16
женя это перебор)))))))))))
vm777
vm777
сегодня в 19:04
Игроки Спартака от него добрых слов не услышат, зато Кокорина хвалит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100