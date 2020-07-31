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Смолов: «С Николичем было два разговора, обсудили требования ко мне»

сегодня, 18:10

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился эмоциями после возвращения в московский клуб из аренды в «Сельте».

По кому в команде больше всего соскучился? По всем скучал, постоянно переписывался с братьями, Рифатом, Барой, Гилей.

Сегодня уже неплохо пошутили. Думаю, ребята не против, что я вернулся. Хотя бы шутить кто-то будет.

Было два разговора с Николичем. Первый, когда закончился чемпионат, на выходных по телефону. Второй – перед тренировкой.

Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе.

Хотелось бы забивать за «Локомотив» больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы.

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youtomee
youtomee ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 18:41
ну если Локо вдруг будет играть с Реалом или Барсой, то у Феди есть шанс
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:34
Толку с него, как с козла молока.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:19
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:16
    результат посмотрим в сезоне))
    beefs
    beefs
    сегодня в 18:14
    посмотрим на что ты способен, что то Испания тебе не понравилась (или ты)...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:10
    Свой же вернулся...
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