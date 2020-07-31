Смолов: «С Николичем было два разговора, обсудили требования ко мне»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился эмоциями после возвращения в московский клуб из аренды в «Сельте».
По кому в команде больше всего соскучился? По всем скучал, постоянно переписывался с братьями, Рифатом, Барой, Гилей.
Сегодня уже неплохо пошутили. Думаю, ребята не против, что я вернулся. Хотя бы шутить кто-то будет.
Было два разговора с Николичем. Первый, когда закончился чемпионат, на выходных по телефону. Второй – перед тренировкой.
Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе.
Хотелось бы забивать за «Локомотив» больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы.