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Смолов: «Голы в ворота „Барселоны“ и „Реала“ – отдельная история»

сегодня, 16:24

Форвард «Локомотива» Федор Смолов рассказал о времени, которое провел в «Сельте» на правах аренды.

Голы в ворота «Барселоны» и «Реала» – отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании.

Что расскажу внукам про «Сельту»? В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового – побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 19:22
Ну да я про него) Забьет еще у него еще есть время.
cevin cigan
cevin cigan ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:50
Справедливости ради нужно отметить,Реалу он классно положил(там и атаку Сельта в три паса разыграла)ю Вообщем от Реала - зачёт!
eleven LC
eleven LC ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 18:42
Ну если считать его автогол в матче с Гранадой в 2013 году то да,а так в официальном матче Роналду Реалу не забивал!
minai
minai
сегодня в 18:21
Какие голы, их было всего два.
Шишанутый
Шишанутый ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 17:50
Рон может! Он забевал и Барсе и Реалу.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 17:41
Гол Реалу не так важен потому что забив Барселоне и отобрав 2 очка у сине-гранатовых в концовке чемпионата Федя посути помог Реалу стать чемпионом!
Короче говоря,будет что вспомнить,ведь даже Месси и Роналду не могут похвастаться что они забивали и Реалу и Барселоне,а Федор Смолов забивал!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:32
Федя в любом случае попал в историю Сельты, особенно с голами таким клубам как Реал и Барселона.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 17:18
история это войти в европу выиграть топ чемп лч и ЗМ
shlomo
shlomo
сегодня в 17:02
Голы?....Случайно получилось, да же сам удивился...:)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:01
И тут Остапа понесло)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:54
Началось). "А вы были в Таити!?")
beefs
beefs
сегодня в 16:43
какие внуки, поиграл пол-года, половину просидев на лавке, а воспоминаний...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:27
это уже забытая история)))
Glyba
Glyba
сегодня в 16:26
Пенальти на ЧМ весь твой топ сожрет.
drug01
drug01
сегодня в 16:25
Это было давно во сне
Abverin
Abverin
сегодня в 16:25
Это героизм Феди.
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