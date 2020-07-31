Форвард «Локомотива» Федор Смолов рассказал о времени, которое провел в «Сельте» на правах аренды.
Голы в ворота «Барселоны» и «Реала» – отдельная история. Они точно войдут в топ моих памятных голов, как запомнится и весь период в Испании.
Что расскажу внукам про «Сельту»? В «Сельте» я не первый россиянин, у Карпина и Мостового – побольше историй. Но буду рассказывать, каково уехать в другой город и другую страну. Хотя из-за коронавируса период в Испании получился не самым приятным.
Короче говоря,будет что вспомнить,ведь даже Месси и Роналду не могут похвастаться что они забивали и Реалу и Барселоне,а Федор Смолов забивал!
Короче говоря,будет что вспомнить,ведь даже Месси и Роналду не могут похвастаться что они забивали и Реалу и Барселоне,а Федор Смолов забивал!