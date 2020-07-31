Семак: «Рассчитываем на Ловрена в матче за Суперкубок с „Локомотивом“»

Главный тренер «Зенита» рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России с «Локомотивом», а также возможном участии в игре новичка , перешедшего из «Ливерпуля».

Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон.

Деян Ловрен пришел на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд.