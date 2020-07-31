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Семак: «Рассчитываем на Ловрена в матче за Суперкубок с „Локомотивом“»

сегодня, 17:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.08.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу за Суперкубок России с «Локомотивом», а также возможном участии в игре новичка Деяна Ловрена, перешедшего из «Ливерпуля».

Суперкубок — часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон.

Деян Ловрен пришел на замену Браниславу Ивановичу. Деян — игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с «Локомотивом». Главное, чтобы он успел получить документы на въезд.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 19:21
Говорят Ловрен ниже уровнем чем Иванович....
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:50
Только одного не пойму , зачем Зениту игроки , все судьи куплены ,
чемпионство в кармане , кубок еще раз можно разбить )
LOpp
LOpp
сегодня в 18:37
Ловрену уже сказали, что Зенит - это большая семья, а Дзюба строгий папа?
nubom
nubom ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 18:34
... вместе с Кокориным...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:31
Главное документы, это похоже на все то что сделал Семак для тактики зенита
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 18:31
Нет, могли отмыть, но игрушку не отдали))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:30
О чем он говорит, какой подготовки? Вас судьи готовили к очередному провалу в ЛЧ неделю назад
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:25
Семак уже вернулся из Спартака ? )
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:20
Интересно даже как этот мастер проявит себя в РПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:17
и пусть игра будет честной))))))))))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:15
Посмотрим, что из себя представляет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:08
Посмотрим, что будет...
Вова Туземец
Вова Туземец
сегодня в 18:07
Хорошая будет тренировочка. Попутно сразу можно завоевать титул. Удачи Ловрену и Зениту.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:02
Посмотрим
DEIVID
DEIVID
сегодня в 18:00
Я тоже рассчитываю на его автогол.
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