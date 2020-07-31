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Шунин: «Шестое место в РПЛ — шаг вперед для „Динамо“»

сегодня, 17:06

Голкипер «Динамо» Антон Шунин порассуждал о подготовке команды к следующему сезону и подвел итоги прошедшего. «Динамо» заняло 6-е место в таблице РПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы.

В первую очередь нам сейчас необходимо хорошо укрепиться и подготовиться к следующему сезону. И показывать стабильно-сильную игру — это залог успеха. Многое будет зависеть и от того, кто нам достанется в соперники в новом розыгрыше Лиги Европы. Стоит также учесть, что квалификационные раунды турнира из-за коронавируса будут состоять из одной игры [до стадии плей-офф]. Теперь они станут еще более непредсказуемыми, ведь на своем стадионе играть всегда легче. Хотя побеждать надо будет в любом случае.

Шестое место — это шаг вперед. Мы выполнили задачу попасть в еврокубки, что вызывает только положительные эмоции. С другой стороны, «Динамо» есть куда стремиться, куда расти. Впереди у нас много работы, чтобы в следующем сезоне выступить еще успешнее.

Не хочется говорить, что шестое место — наш максимум на сегодня, но факт в том, что первая пятерка оторвалась довольно далеко и догнать ее в любом случае было бы тяжело. Поэтому мы в первую очередь стремились закрепить за собой шестую позицию. В данный момент превалирует радость от того, что мы получили возможность выступить в Лиге Европы-20/21.

Ранее о ситуации в «Динамо» рассказал главный тренер команды Кирилл Новиков.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 18:28
Яшин бы офигел от таких фраз
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:01
Шестое место шаг вперед для Динамо??? Ну вот, пока будут у нас такие взгляды, до тех пор, будем мы осмеянными и оплеванными. Великий в прошлом клуб- радуется шестому месту. У меня нет слов.....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:48
жаль что это так)))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 17:36
Между строк можно разглядеть,как скромный милиционер Шунин задумался о прибавке к окладу.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:29
Надо достойно выступить.
For56tas
For56tas
сегодня в 17:21
Пока это высшая ступень.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:06
Так оно и есть...
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