Шунин: «Шестое место в РПЛ — шаг вперед для „Динамо“»

Голкипер «Динамо» порассуждал о подготовке команды к следующему сезону и подвел итоги прошедшего. «Динамо» заняло 6-е место в таблице РПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы.

В первую очередь нам сейчас необходимо хорошо укрепиться и подготовиться к следующему сезону. И показывать стабильно-сильную игру — это залог успеха. Многое будет зависеть и от того, кто нам достанется в соперники в новом розыгрыше Лиги Европы. Стоит также учесть, что квалификационные раунды турнира из-за коронавируса будут состоять из одной игры [до стадии плей-офф]. Теперь они станут еще более непредсказуемыми, ведь на своем стадионе играть всегда легче. Хотя побеждать надо будет в любом случае.

Шестое место — это шаг вперед. Мы выполнили задачу попасть в еврокубки, что вызывает только положительные эмоции. С другой стороны, «Динамо» есть куда стремиться, куда расти. Впереди у нас много работы, чтобы в следующем сезоне выступить еще успешнее.

Не хочется говорить, что шестое место — наш максимум на сегодня, но факт в том, что первая пятерка оторвалась довольно далеко и догнать ее в любом случае было бы тяжело. Поэтому мы в первую очередь стремились закрепить за собой шестую позицию. В данный момент превалирует радость от того, что мы получили возможность выступить в Лиге Европы-20/21.