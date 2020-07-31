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Быстров: «Если Кокорин забьёт пару мячей за „Спартак“, его будут любить»

сегодня, 18:47

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров порассуждал о возможном подписании нападающего Александра Кокорина московским клубом.

Никаких рисков нет. Могут быть травмы, но от них никто не застрахован. Кокорин — сильный футболист для нашего чемпионата. «Спартак» приобретёт в качестве после его прихода.

Кокорин говорил, что никогда не будет выступать за «Спартак»? Конечно, болельщики будут это вспоминать. Ему нужно доказывать своей игрой. Если ему удастся наладить связку с Соболевым, которая будет соответствовать дуэту Дзюба — Азмун, наш чемпионат приобретёт. Болельщики покричат один матч, но, если Александр забьёт пару мячей, его все будут любить.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 19:27
В спартаке веРят!
blitz
blitz
сегодня в 19:17
А если ещё забьет пару мячей Зениту его на руках носить будут.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 19:17
Свиновова мечтает, чтобы еще появился свинококо. Смотрю прямо клубы побратимы зенит со спартаком, игроки шастают туда-сюда.
порт
порт
сегодня в 19:15
Тебя что то не очень полюбили.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:08
Любить его будет жена...пусть контракт сначала подпишет...а потом отработает...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:55
Забьет пару мячей за сезон
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:54
Мы не примем жиркова, но Кокорин сам по себе, что и доказал, переобуваемся, скоро зениту голы с игры забивать, хоть и отменят половину
LOpp
LOpp
сегодня в 18:51
Любят в Зените, а в Спартаке уважают
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:49
главное что бы не залюбили совсем))))))))))))))
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