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«Локомотив» показал новую форму

01 августа 2020, 11:39

Пресс-служба «Локомотива» показала форму на следующий сезон.

Вдохновением для новой формы стали классические красно-зелёные цвета «Локомотива» и чемпионский сезон-2017/2018, в котором команда играла в футболках от adidas.

Форма выполнена в традиционном стиле, отражающем победные цвета железнодорожников. Домашний комплект – в зелёных цветах, шорты – в красном цвете. Выездной комплект полностью белый.

Футболки сшиты из отводящего влагу материала Aeroready с шелковистой текстурой, который сохраняет тело сухим в любых игровых условиях.

«Локомотив» показал новую форму

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 18:28
нормальная форма
Паровозов
Паровозов
01 августа в 15:38
Её слили в сеть ещё вчера, адидас как всегда никакого креатива.
Адвокат 76
Адвокат 76
01 августа в 15:26
Не в форме дело, главное это игра.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
01 августа в 14:56
А где Сухина?
autochthon
autochthon
01 августа в 14:25
А чего ее показывать...показывать надо футбол на поле...
Бен Зопилой
Бен Зопилой
01 августа в 13:40
А где чеканный профиль главного матершинника?
Слили главного альфа-кочета, удачи не видать!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Союзник противников (раскрыть)
01 августа в 13:10
Что закажем ,то и сошьют ! А не могут ,значит надо менять фирму -производителя !
pomor 445
pomor 445 ответ Demvaj (раскрыть)
01 августа в 12:47
«Найди отличия». Эта старая всем известная игра на развитие внимания.
Союзник противников
Союзник противников ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
01 августа в 12:22
Самое забавное,что в данном случае никто не вспоминает,что подобные "формы" разрабатывают дизайнеры фирм-производителей спортивной одежды каждого клуба.Как известно-иностранные сплошь.И причём здесь наши дизайнеры?
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 12:19
Форма у всех команд на очередной сезон новая,а результаты и игра-старые.А ещё говорили раньше,что главное содержание,а не форма.Выходит,врали...
Roger Young
Roger Young
01 августа в 12:08
ничего кстати. На твердую четверку
ALIEV AA
ALIEV AA
01 августа в 12:06
Тихий ужас.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 августа в 11:52
В стране перевелись все дизайнеры спортивной одежды ? Господи ! Какое же убожество ! Что Локомотив ,что Спартак ,что Динамо и Краснодар !!! Диву даёшься -какая безвкусица,никакого полёта фантазии ! Если главное- это содержание игры ,то телогрейки разных цветов тоже сойдут ! Такую форму можно было бы и не представлять на суд болельщиков !!!
Demvaj
Demvaj
01 августа в 11:41
А что в ней нового?
beefs
beefs
01 августа в 11:40
простенько, без фантазии, главное все же игра...
shlomo
shlomo
01 августа в 11:39
Все в цветах клуба
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