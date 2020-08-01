«Локомотив» показал новую форму

Пресс-служба «Локомотива» показала форму на следующий сезон.
Вдохновением для новой формы стали классические красно-зелёные цвета «Локомотива» и чемпионский сезон-2017/2018, в котором команда играла в футболках от adidas.
Форма выполнена в традиционном стиле, отражающем победные цвета железнодорожников. Домашний комплект – в зелёных цветах, шорты – в красном цвете. Выездной комплект полностью белый.
Футболки сшиты из отводящего влагу материала Aeroready с шелковистой текстурой, который сохраняет тело сухим в любых игровых условиях.
Ранее новую форму показал «Спартак».
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