«Локомотив» показал новую форму

Пресс-служба «Локомотива» показала форму на следующий сезон.

Вдохновением для новой формы стали классические красно-зелёные цвета «Локомотива» и чемпионский сезон-2017/2018, в котором команда играла в футболках от adidas.

Форма выполнена в традиционном стиле, отражающем победные цвета железнодорожников. Домашний комплект – в зелёных цветах, шорты – в красном цвете. Выездной комплект полностью белый.

Футболки сшиты из отводящего влагу материала Aeroready с шелковистой текстурой, который сохраняет тело сухим в любых игровых условиях.